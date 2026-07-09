Ourense afronta tormentas y bochorno antes del alivio

El alivio definitivo aún tendrá que esperar un poco más. Tras dejar atrás los registros históricos del pasado fin de semana, donde el termómetro llegó a rozar los 43 grados en la ciudad de Ourense, la provincia entra a partir de hoy, jueves, en un escenario de calor persistente pero condicionado por la inestabilidad. Aunque el pico más extremo de la ola de calor ha comenzado a remitir en la comunidad gallega, el interior ourensano continuará bajo el yugo de las altas temperaturas y mantendrá activos los avisos meteorológicos durante las próximas jornadas.

Para la jornada de hoy, jueves, la predicción meteorológica anticipa un día que seguirá siendo muy caluroso. Las temperaturas máximas volverán a moverse entre los 37 y los 38 grados centígrados, mientras que las mínimas se estancarán en torno a los 19 grados, impidiendo que el ambiente refresque de madrugada. Ante la persistencia de esta masa de aire cálido, la alerta amarilla seguirá activa desde las 15,00 hasta las 21,00 horas, afectando directamente a las comarcas del Miño y al sur de Ourense. Los cielos lucirán despejados por la mañana, pero las nubes de evolución ganarán protagonismo por la tarde.

Tormentas en el horizonte

Esta tónica de intenso calor se mantendrá mañana, viernes. El aviso amarillo continuará limitando la actividad al aire libre en las riberas del Miño, aunque la gran novedad de la jornada será un importante aumento de la inestabilidad atmosférica. Las previsiones señalan que la probabilidad de chubascos acompañados de tormenta se disparará hasta el 70% durante las últimas horas del día.

El bochorno aún guardará un último e incómodo coletazo para el arranque del fin de semana. El sábado, el mercurio podría experimentar un asfixiante repunte puntual, rozando de nuevo la barrera de los 41 grados, en el que será el último pulso del termómetro antes de la tregua. Finalmente, el esperado domingo traerá consigo el ansiado desplome térmico: las máximas caerán de golpe diez grados, hasta unos llevaderos 31, en un día dominado por precipitaciones generalizadas que pondrán el punto final a este asfixiante episodio de calor.