Ourense alcanza su mayor cifra de ocupación en 18 años

El mercado laboral de Ourense cerró el mes de agosto con un comportamiento más resistente de lo habitual para un mes tradicionalmente marcado por la destrucción de empleo estival en España. La provincia termina la temporada alta de verano con 13.358 personas inscritas en las listas del paro, apenas 43 más que en julio, un incremento del 0,32%. La cifra supone el segundo mejor registro de un mes de agosto de los últimos 21 años, únicamente por detrás de los 13.345 parados contabilizados en agosto de 2025.

Por sectores económicos, el ligero repunte mensual registrado en agosto se explicó casi íntegramente por los servicios, una actividad muy expuesta a la estacionalidad que sumó 80 parados hasta alcanzar las 9.033 personas. También creció el colectivo sin empleo anterior en 15 demandantes (1.784 en total). Como contrapeso, la agricultura lideró las bajadas impulsada por el inicio de la vendimia, con 41 parados menos (513 en total), seguida de la industria, que restó 11 desempleados bajando a 1.300. La construcción mostró una paralización absoluta en la contratación al calcar el dato del mes anterior y mantenerse en 728 personas desempleadas.

La radiografía del desempleo provincial refleja además una acusada y persistente brecha de género: las mujeres representan el 60,7% del paro total en la provincia (8.104 inscritas) y alcanzan el 65,1% entre quienes buscan su primer empleo (1.161 demandantes).

En el mapa nacional de agosto de 2026, Ourense se posicionó como el quitno territorio de toda España con mejor comportamiento mensual frente al desempleo (+0,32%), situándose únicamente por detrás de Ceuta (-1,76%), Málaga (-0,42%), Las Palmas (-0,13%) y La Rioja (+0,15%). A nivel autonómico encabezó la resistencia en Galicia, holgadamente por delante de Pontevedra (+1,93%), A Coruña (+2,89%) y Lugo (+2,89%). En la comparativa interanual, sin embargo, quedó en el puesto 32 del ranking nacional debido a un comportamiento plano (+0,10%, apenas 13 parados más), lejos de los acusados descensos superiores al 10% vividos en Andalucía.

Sin embargo, la verdadera fortaleza económica de la provincia se localiza en la creación de empleo. Ourense alcanzó en agosto una afiliación media a la Seguridad Social de 111.533 cotizantes, tras sumar 300 ocupados respecto a julio (+0,27%) y acumular 2.153 trabajadores netos en el último año. La cifra supone el mejor dato de ocupación media registrado desde finales de 2008 (hace casi 18 años) y consolida un récord en los últimos quince años, aunque todavía no se rebasan los máximos absolutos de la serie que rozaron los 114.000 afiliados en pleno boom económico pre-crisis (2007-2008).

La regularización impulsa la afiliación extranjera

Sostener este nivel de ocupación en una provincia envejecida responde en gran medida al afloramiento de la economía sumergida. El hecho de crear empleo a ritmo récord sin lograr reducir en la misma proporción las listas del paro evidencia que Ourense vive la regularización de cientos de trabajadores extranjeros que ya residían en la provincia empleados “en B” o sin permiso y que han aprovechado el proceso de regularización llevado a cabo estos últimos meses por el Gobierno para documentar su situación laboral.

Esta incorporación a la economía formal se refleja con claridad en los datos. Los afiliados extraneros pasaron de 10.674 en abril a 11.822 en julio, superando el 10% del empleo provincial. Frente a este tirón en las cotizaciones, el desempleo extranjero queda acotado a 2.091 personas, el 15,6% del paro total, concentrado en los servicios con 972 parados y en la búsqueda de primer empleo con 787 inscritos. De hecho, el 44,1% de quienes buscan estrenarse en el mercado laboral son extranjeros, lo que convierte a este colectivo en una mano de obra indispensable para sostener la actividad en la hostelería, la construcción y los cuidados a domicilio.

Paro en Ourense

España firma su menor cifra de paro en agosto desde 2007

A nivel nacional, el mercado laboral cerró agosto con una pérdida de 162.800 afiliados por el habitual fin de la temporada estival. Sin embargo, la destrucción de empleo fue más suave que en ejercicios anteriores gracias al impacto de la regularización extraordinaria de extranjeros, que aportó 39.500 cotizantes en solo un mes. El total de ocupados se situó en 22,34 millones tras sumar 679.000 trabajadores en el último año, frenado en agosto por el desplome estacional de la educación (-78.000 puestos).

Por su parte, el paro registrado repuntó en 44.400 personas en el octavo mes, el doble que en 2025. Este repunte responde también a la inscripción de 16.000 extranjeros en las oficinas de empleo para formalizar su búsqueda de trabajo. Pese a esta subida estival, el volumen total de desempleados en España se mantuvo en 2,35 millones de personas, el nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007.

Galicia alcanza 1,13 millones de cotizantes en su mejor agosto histórico

Galicia cerró agosto con una caída mensual de 1.467 afiliados (-0,13%) y un repunte de 2.369 parados (+2,21%), situando el total de desempleados en 109.691 personas. El fin de la campaña estival y la regularización extraordinaria elevaron el paro en las cuatro provincias, con A Coruña y Lugo a la cabeza (+2,89%), seguidas de Pontevedra (+1,93%) y Ourense (+0,32%). La subida mensual se concentró en los servicios (+1.801 parados) y en el colectivo sin empleo anterior (+445).

Pese al tropiezo mensual, la evolución interanual confirma la solidez del mercado laboral gallego: la comunidad sumó 23.276 cotizantes respecto a agosto de 2025 (+2,09%) hasta alcanzar los 1.134.483 afiliados, el mejor registro para este mes en la serie histórica. Asimismo, el volumen total de desempleados se mantuvo plano respecto al año anterior, igualando el mínimo histórico de paro registrado en un mes de agosto.