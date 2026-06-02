Ourense arrasa en los Baco: 75 medallas y mejor enólogo
La provincia de Ourense suma 18 premios más que en 2025, cinco grandes bacos de oro, 33 oros y 37 platas
Los expertos decían que la cosecha de 2025 iba a dar la campanada y el palmarés de los Premios Baco que organiza la Unión Española de Catadores lo ha certificado. La provincia de Ourense ha barrido en esta edición con 75 medallas y el premio al mejor enólogo que recayó en Manuel Castro, enólogo y director técnico del grupo Viña Costeira. Son 18 premios más que en 2025 y 5 más que en 2024.
Ribeiro fue la denominación de origen más laureada con dos grandes oros, 15 medallas de oro y 19 de plata. Valdeorras fue premiada con dos grandes oros, 12 oros y 11 platas. Monterrei conquistó 1 gran oro, 5 oros y 7 platas y la IGP Val do Miño, una medalla de plata. Los grandes oros fueron para los ribeiros A Telleira Parcelas, de Bodegas Campante y María Andrea, de Eduardo Peña, los valdeorras Joaquín Rebolledo Godello de la bodega Joaquín Rebolledo y Guitián Godello sobre Lías de La Tapada y el Monterrei El amo del calabozo, de Félix Solís Avantis.
A Telleira se llevó también el premio al mejor vino con treixadura y Joaquín Rebolledo al mejor vino con godello. Rías Baixas consiguió cinco grandes bacos de oro, incluyendo el premio al mejor vino de la cosecha de 2025, el premio Luis Hidalgo, recibido por Paco & Lola, y el gran baco de oro a la mejor nueva marca para el albariño Nemiña, que elabora Viña Costeira en la subzona de O Condado.
Ribeiro
De los 38 premios conseguidos por la DO Ribeiro, 15 fueron medallas de oro para los siguientes vinos: Sameirás (adega Sameirás), Torre do Olivar Expresión (Pazo do Mar), Adeus (Campante), Cunqueiro Tercer Milenium (Cunqueiro), Catro Parroquias Treixadura (Loeda), Alberte (Nairoa), Casar de Vide (Casar de Vide), Tear dos Dodi blanco (Diego Doniz) Eduardo Peña (Eduardo Peña), Cordón de Santo André (Gumersindo Dieguez Collarte), Gotas de Mar Godello (Hammeken Cellars), Ramón do Casar Varietal (Ramón do Casar), y los vinos de Viña Costeira As Furnas, Costeira Treixadura y Colección 68.
Valdeorras
Los once oros de Valdeorras fueron para A Coroa, de la bodega homónima, Ruchel Godello (Ruchel), Godello en Lágrimas Bancales de Olivedo (Sampayolo), Viñaredo Mencía (Santa Marta), Hacienda Ucediños Godello (Hacienda Ucediños), El Confidente (HGA), Joaquín Rebolledo Mencía (Joaquín Rebolledo), O Luar do Sil Godello (Pago de los Capellanes), Quinta da Peza Mencía (Quinta da Peza), Louro do Bolo (Rafael Palacios), Verdes Castros Godello (Terriña) y A Traba (Viña Costeira Valdeorras).
Monterrei
Los cinco bacos de oro que recibió la DO Monterrei fueron para Alma de Autor (Pazo das Tapias), Terras do Cigarrón (grupo Martín Códax), Pulpo Godello (Felix Solís Avantis) y los vinos de Crego e Monaguillo Crego e Monaguillo Mencía y Crego e Monaguillo Godello.
Además de estos oros en Ribeiro, Valdeorras y Monterrei, Ourense añadiría un oro más por Terras Mancas, de la bodega homónima de la IGP Val do Miño.
Ribeira Sacra obtuvo un baco de oro por Prómine Singular, de Adega Petrón, y dos bacos de plata. Rías Baixas anotó, además de los 5 grandes bacos de oro, 23 oros y 23 platas. El palmarés gallego se completó con dos medallas de oro y una de plata para la IGP Ribeiras do Morrazo y tres oros y dos platas para la bodega de DO O Castro, de Pantón, y una plata para un vino sin DO, perteneciente a la zona de O Condado.
Los Premios Baco cumplieron en esta edición su 40 aniversario. Instituidos por la Unión Española de Catadores es el único concurso dedicado exclusivamente a la evaluacion de vinos jóvenes españoles, con o sin sello de origen, tanto blancos, como tintos, rosados y espumosos. Un panel de más de 50 catadores realiza las sesiones de cata en los últimos días de mayo.
Ourense volvió a ser la provincia con más premios, en una edición en la que los vinos gallegos consiguieron el 41 por ciento de los galardones: 135 de los 331 otorgados.
