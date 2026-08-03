Ourense capta casi 16.000 visitantes para presenciar el eclipse solar

Cerca de 16.000 personas de otras provincias se desplazarán a Ourense para contemplar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. La estimación, elaborada a partir del barómetro de junio del CIS, anticipa una importante afluencia hacia una franja reducida del este provincial, la única en la que la Luna cubrirá por completo el disco solar.

El cálculo sigue el recorrido del propio cuestionario. Parte de quienes conocen el eclipse y no descartan observarlo, continúa con quienes ya han decidido desde dónde lo verán y aísla finalmente a quienes cambiarán de provincia. Dentro de este último grupo, el 2% eligió Ourense. Trasladada esa proporción al conjunto de la población, el resultado alcanza las 15.964 personas. La cifra no incluye a los residentes ni a quienes ya pasarán sus vacaciones en la provincia.

La cita será excepcional. La Península Ibérica no presencia un eclipse total desde 1912 y Galicia no volverá a vivir otro hasta 2480. El fenómeno será total en 15 concellos ourensanos. Rubiá disfrutará de 68 segundos de oscuridad, seguida de Carballeda de Valdeorras, con 67; O Barco, con 63; Vilamartín, con 59; y A Rúa, con 54. En el resto de la provincia, incluida la capital, será parcial.

Ourense cuenta por ahora con seis puntos de observación aprobados, repartidos entre A Rúa, Larouco, Lobeira, O Barco de Valdeorras y Paderne de Allariz. La relación continúa abierta y previsiblemente incorporará nuevos concellos en los próximos días. Estos espacios han sido escogidos por su visibilidad y por reunir condiciones para ordenar accesos y seguridad, aunque el eclipse podrá contemplarse desde otros lugares con el horizonte oeste despejado. Barranco Rubio, en A Rúa, es el único punto excluido de la provincia.

Alojamientos llenos y actividades para disfrutar de una jornada histórica

Los concellos de la franja de totalidad ultiman dispositivos y actividades para recibir al público. A Veiga tiene los alojamientos agotados desde hace seis meses y prepara dos zonas de observación: el exterior del Centro Astronómico de Trevinca, que permanecerá cerrado, y O Cuiñado. Según confirma su alcalde, Juan Anta, “o Concello dispón dunha terceira alternativa por se xurdise algún problema”.

O Barco cuenta con dos puntos oficiales y combina divulgación y ocio. El día del fenómeno tendrá como invitado al investigador de la USC Salvador Bará y en el mirador de Alixo habrá música con DJ y food trucks. Los alojamientos están prácticamente completos, aunque el Concello advierte de que esta ocupación “é habitual todos os agostos”.

Rubiá, el concello donde más durará la totalidad, no concentrará a los asistentes en un único lugar. Se espera público en la piscina, O Castelo y las proximidades del parque natural da Serra da Enciña da Lastra. Personal municipal vigilará posibles incidencias y regulará el tráfico si fuese necesario.

A Rúa prepara O Aguillón como uno de sus escenarios, con conciertos, una queimada simbólica y un plan especial de movilidad. Por su parte, la Estación de Montaña de Manzaneda ha completado sus plazas. El público accederá en telesilla a la parte alta, a más de 1.700 metros, donde habrá observación y actividades para todas las edades. En O Bolo, una experiencia para 30 personas permitirá seguir el eclipse desde la Torre da Homenaxe del castillo.