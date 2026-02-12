Ourense crece en población por segundo año consecutivo y asciende hasta los 306.600 habitantes en 2026

Tras una década marcada por un declive constante, la provincia de Ourense parece haber encontrado un punto de inflexión. Según los últimos datos trimestrales del INE, el cierre del último año muestra una tendencia positiva que consolida la recuperación iniciada tímidamente en 2024. A fecha de 1 de enero de 2026, la población se sitúa en 306.621 habitantes, lo que supone un incremento superior al 0,3%.

Si comparamos las cifras actuales con las de principios de 2025, cuando la provincia contaba con 305.472 residentes, se registra un aumento neto de 1.149 personas en un solo año. Este crecimiento no es solo una cifra aislada, sino que representa el mayor incremento interanual registrado en la última década.

De la caída libre a la estabilización

Para entender la relevancia de este crecimiento, es necesario echar la vista atrás y analizar la trayectoria de Ourense desde 2013. La gráfica muestra un panorama desolador durante la mayor parte del periodo analizado.

Evolución de la población en Ourense | Porcentual

El declive (2013-2022): En 2013, la provincia contaba con 325.140 habitantes. Desde ese momento, Ourense entró en una fase de "caída libre" demográfica, perdiendo población de forma ininterrumpida año tras año. El descenso fue especialmente agudo entre 2013 y 2018, donde se perdieron casi 18.000 habitantes en apenas un lustro.

El suelo demográfico: El punto más crítico se alcanzó a principios de 2022 , cuando la población tocó fondo con 304.223 habitantes .

La recuperación: A partir de 2022, la curva comenzó a aplanarse. Tras un breve periodo de estancamiento entre 2023 y 2024 (donde la población se mantuvo en el umbral de los 304.000), la tendencia ha cambiado de signo.

Gráfico

Consulta la evolución de los datos por provincias y CCAA en el siguiente gráfico.