La vendimia en Monterrei se cierra con otro récord, 8,7 millones de kilos

La Denominación de Origen Monterrei ha cerrado la campaña de vendimia fijando un nuevo récord histórico de producción tras lograr un total de 8.769.674 kilos de uva recogidos. Esta cifra representa un incremento del 8,63% respecto a la plusmarca alcanzada en 2025 -cuando con 8,07 millones se rebasaron por primera vez los ocho millones de kilos-, lo que confirma la continua tendencia al alza del sector vitivinícola en la comarca.

Las variedades blancas han vuelto a liderar la cosecha al suponer el 81% del total vendimiado, mientras que el 19% restante correspondió a las tintas. La campaña, que arrancó el pasado 17 de agosto y concluyó el 29 de septiembre, ha sido de las más prolongadas. Estuvo condicionada por altas temperaturas, escasas precipitaciones y una fuerte oscilación térmica entre el día y la noche, factores que favorecieron una maduración progresiva y un excelente equilibrio en la baya entre grado y acidez.

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El presidente del Consello Regulador, Manuel Vázquez Losada, subrayó que alcanzar este nuevo techo productivo manteniendo la calidad supone una “enorme satisfacción” para todo el colectivo de viticultores y bodegueros.