Las inversiones clave en Ourense no salieron del cajón en esta legislatura
ESTANCAMIENTO E INCÓGNITAS
Infraestructuras estratégicas como la A-76 o la A-56 siguen paralizadas, mientras que Variante Exterior, Circunvalación Norte y estación del AVE acumulan retrasos que se cuentan por años
La disolución de las Cortes y la convocatoria electoral abren el periodo de examen a la legislatura, un ciclo político que concluye en Ourense bajo una acusada sensación de “día de la marmota”. El catálogo de deudas pendientes del Estado tras la investidura de Pedro Sánchez en 2023 es, tres años después, prácticamente idéntico en todos sus epígrafes estructurales, manteniendo a la provincia en el furgón de cola de la inversión pública estatal en España.
Problemas ferroviarios
En movilidad ferroviaria, la consolidación de Ourense como nudo central de la Alta Velocidad en Galicia ha convivido con el reverso operativo de los trenes Avril y Avlo. El ejercicio 2026 dejó un rosario de incidencias en la red: averías con viajeros atrapados en demoras de hasta siete horas, fallos de tensión en la catenaria entre A Gudiña y Sanabria causados por maquinaria de Adif e inmovilizaciones prolongadas de convoyes. A este caos se sumaron las quejas por la falta de limpieza y desbroce en los márgenes de las vías, origen de hasta ocho conatos de incendio en una sola jornada estival.
A ello se añade la parálisis logística del Ministerio de Transportes y ADIF, que mantienen congelada la estación de mercancías ferroviarias reclamada de forma prioritaria por la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao das Viñas y otras instituciones.
Carreteras
En la red viaria en servicio, el déficit de conservación es evidente. La A-52 despide el mandato con un firme desgastado y parcheos que no resuelven su agotamiento estructural, un diagnóstico que se agrava en las carreteras nacionales N-120 y N-540 con baches crónicos y deformaciones atendidos mediante actuaciones de urgencia.
En las nuevas vías de alta capacidad, el balance es de bloqueo total: la A-56 (Ourense-Lugo) sigue con únicamente 8,8 kilómetros operativos entre San Martiño y A Barrela, aislados y sin avances en los tramos intermedios tras las previas rescisiones; en la A-76 (Ourense-Ponferrada), la única novedad fue la aprobación en abril de 2026 del proyecto Villamartín de la Abadía-Requejo, localizado íntegramente en León, mientras la vertiente ourensana permanece congelada; y en la conexión Carballiño-Pontevedra, Transportes dio un portazo oficial a la vía de alta capacidad reclamada unánimemente por los concellos del Pacto de Pedre.
La comunicación con Valdeorras sigue dependiendo de una N-120 saturada, donde los terceros carriles de adelantamiento (4,22 km entre los puntos 548,8 y 564, anunciados en 2023) llegan al final de la legislatura sin salir a concurso y con el ministerio reconociendo eque siguen “en redacción”. Mientras , la circunvalación de O Barco registra un avance del 69% tras siete años de obras sobre un plazo inicial de tres.
Estancamiento e incógnitas
El estancamiento se extiende a la ciudad, a sus accesos y a sus servicios públicos. La integración ferroviaria acumula retrasos y una paralización por el modificado de un proyecto ajustado tras recortar el diseño original de Norman Foster, desplazando el horizonte de remate de la Estación Intermodal más allá de 2032 -convirtiendo a Ourense en la única urbe gallega sin esta infraestructura modernizada; al tiempo, en la Variante Exterior únicamente se trabaja en el primer tramo entre Taboadela y Seixalbo, sin concreción ni financiación para la fase hacia la estación.
En los accesos viarios, la Variante Norte (Eirasvedras-Quintela, 1,7 km) sumó en septiembre cuatro años desde la primera piedra y 21 meses de demora sobre el plazo contractual, sin iniciar los viaductos clave sobre la N-120 y la vía férrea Monforte-Vigo ni licitar el tramo hasta A Casilla.
La parálisis alcanza también al patrimonio y a los equipamientos estatales: el Museo Arqueolóxico Provincial despide el mandato con sus puertas cerradas, el Monasterio de Santa María de Melón continúa sumido en el olvido sin partidas de rehabilitación por parte de Cultura y la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil acumula cero avances tras años de anuncios institucionales.
El contrapunto a este estancamiento se sitúa en el ámbito socioeconómico. La revalorización de las pensiones conforme al IPC ha permitido que la pensión media supere por primera vez en Ourense el umbral de los 1.000 euros mensuales, beneficiando a más de 100.000 perceptores. A esta medida se suman las bonificaciones de peaje en la autopista AP-53 (Ourense-Santiago) y el desbloqueo in extremis de las obras de saneamiento del río Barbaña y la depuradora de San Cibrao das Viñas.
Licitación de obra pública en mínimos en la provincia y cero absoluto en vivienda
El análisis de la licitación de obra pública oficial, según datos de la patronal de la construcción Seopan, refleja que en el trienio 2024-2026 el Estado licitó 609,2 millones de euros en A Coruña y 413,4 millones en Pontevedra. Por el contrario, la inversión adjudicada en Ourense se situó en 155,5 millones, una cifra condicionada de manera puntual en 2025 por la relicitación obligada de la Estación Intermodal y el saneamiento del Barbaña, pero que se ha vuelto a desplomar en el ejercicio actual. Entre enero y agosto de 2026, la licitación en la provincia apenas alcanzó los 18,7 millones.
Nada en vivienda
A esto se suma el estancamiento de las políticas estatales de vivienda pública en el territorio provincial. Según las series históricas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Estado ha tramitado únicamente cinco viviendas protegidas en Ourense en los últimos trece años (2013-2026). En el esta última legislatura, la que iba ser la de la vivienda, de Pedro Sánchez, se registra un cero absoluto.
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