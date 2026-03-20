Ourense y su invierno demográfico: 2.000 niños menos en una década

La crisis demográfica en Ourense lleva años siendo una realidad que vacía las aulas de los colegios y redibuja la pirámide poblacional. Según datos del INE y el IGE, la población infantil de entre 0 y 3 años ha experimentado un retroceso sin precedentes: en apenas diez años, la provincia ha perdido a uno de cada cuatro niños en esta franja de edad.

En 2016, la provincia contaba con 7.505 niños de hasta tres años. Una década después, las cifras de enero de 2026 sitúan esa población en apenas 5.578 menores. Este descenso del 25,6% evidencia un estrechamiento de la base social que compromete el relevo generacional.

Sin embargo, la perspectiva a largo plazo revela un colapso más profundo. Si retrocedemos a 1971, la provincia albergaba a 23.119 niños de entre 0 y 3 años. El contraste con los 5.578 actuales es estremecedor; en poco más de medio siglo, Ourense ha perdido al 76% de su población infantil. Para entender la magnitud del desastre, basta un dato: en 1971 había más de 6.000 niños de solo 3 años; hoy, sumando a todos los pequeños de 0, 1, 2 y 3 años juntos, no se alcanza esa cifra.

Este vaciado poblacional se debe a un desplome de la natalidad y a un saldo vegetativo negativo. De hecho, hoy en día Ourense no pierde habitantes gracias exclusivamente a la inmigración, que compensa la enorme diferencia entre muertes y nacimientos. En 1975, la provincia registraba 4.706 alumbramientos anuales. Medio siglo después, en 2024, la cifra tocó su mínimo histórico con 1.265 partos, un desplome del 73%. Además, esta semana el INE daba cuenta del peor mes para la natalidad de la historia de Ourense con un registro de solo 90 alumbramientos en enero.

A pesar de este escenario crítico, los datos del pasado ejercicio ofrecen un pequeño rayo de esperanza. Tras el suelo de 2024, el cierre de 2025 mostró un ligero repunte con 1.331 nacimientos. Este incremento del 5,2% se refleja en el aumento de bebés de “0 años” censados al inicio de 2026, que suben a 1.334 frente a los 1.280 del año anterior.

Por otro lado, y como un factor demográfico aparte, destaca el origen de la maternidad. Mientras que a principios de siglo apenas el 4,5% de los recién nacidos en la provincia eran de madre extranjera, ahora representan casi uno de cada cinco nacimientos. Este aporte actúa como un dique de contención frente al acelerado descenso de la natalidad española, sosteniendo un volumen de alumbramientos que, sin este peso, ya habría caído por debajo de los mil anuales.