Las provincias de Ourense y León encabezan la lista estatal de nuevos casos de silicosis (neumoconiosis) detectados durante 2025. El dato lo hizo público el Instituto Nacional de la Silicosis de Oviedo. Galicia ocupa el primer lugar nacional con 104 de los 277 registros, correspondiendo la gran mayoría (77) a la neumoconiosis simple, en tanto que los 27 restantes corresponden a la complicada. A su vez, 76 fueron diagnosticados en personas en activo y 28 en pensionistas. Los trabajadores de los sectores de la pizarra y el granito son los más numerosos en esta relación.

En el cómputo estatal, el total de nuevos casos acusa un aumento desde el año 2022, cuando el total fue de 204, y los 277 de 2025 superan con creces los 145 de 2017. La pizarra encabeza la relación, con 102 nuevos casos de pensionistas (27) y activos (75). El carbón sigue presente en la lista, con 77 anotaciones, correspondiendo casi la totalidad a pensionistas que trabajaron en esta minería (74 de los 77 casos). La marmolería y el granito ocuparían los siguientes puestos, con 31 y 29, respectivamente, a mucha distancia de la construcción: 8 nuevos casos.

Los avances logrados por el sector de la pizarra en materia de salud laboral no lograron evitar la presencia de una enfermedad, la silicosis, que va a menos en el sector del carbón a raíz del cierre de la minería. A este sector pertenecen 41 de los nuevos casos de neumoconiosis simple detectados en los 59 trabajadores en activo, siendo aquí la media de exposición laboral a este riesgo 25,5 años. A ellos se suman 11 trabajadores del granito, con una media de exposición 26,8 años. Los demás registros se reparten entre las marmolerías (5), la fabricación de aglomerados de sílice (1) y la metalurgia (1).

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A su vez, 8 de los 17 operarios en activo a los que se diagnosticó neumoconiosis complicada pertenecen a la pizarra, con una media de exposición laboral de 25,8 años. Otros 6 pertenecen al granito, con 27,5 años de media, correspondiendo los 3 restantes a la construcción.

Ya en referencia a los 18 nuevos casos de neumoconiosis simple detectados en pensionistas gallegos, 14 proceden de la pizarra, con 27,2 años de media de exposición; 2 del granito, con 15 y 18 años de exposición. Los cuatro restantes trabajaron en marmolerías y obra civil.

Finalmente, 9 de los 10 pensionistas con neumoconiosis complicada salieron de la pizarra y su media de exposición es 35,1 años, en tanto que el décimo operario trabajó 29 años en marmolerías y cerámica.

Esta enfermedad está detrás de Asilival (Asociación de Silicosis de Valdeorras), el colectivo que preside José Rodríguez Pérez, que reclama desde hace meses el área de Neumología para el Hospital Valdeorras.