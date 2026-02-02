Ourense y Lugo hablan contra la paralización de la A-56: "Una discriminación total"

Distintas personalidades políticas de Ourense y Lugo se manifiestan contra el bloqueo de la A-56

Luis Menor - Presidente de la Diputación de Ourense

Luis Menor

“A autovía é unha demanda histórica e é intolerable convertela nun corredor, non o imos admitir”

Amador Vázquez - Alcalde de Vilamarín

Amador Vázquez

“Llevamos 30 años esperando. La indignación es total, nos han tomado el pelo, la barba y el bigote”

Manuel Rodríguez - Alcalde de Coles

Manuel Rodríguez

“Si el problema está en los presupuestos, sería un desastre no dar continuidad a la conexión”

Julio Manuel Yebra - Alcalde de Carballedo

Julio Manuel Yebra

“Es una discriminación total y algo lamentable que no tiene justificación a estas alturas en España”

Carmela López - Presidenta de la Diputación de Lugo

Carmela López

“É inaceptable que Lugo e Ourense non estean conectados ou que agora se expoñan dúbidas sobre a autovía”

Eloy Pérez - Alcalde de Monterroso

Eloy Pérez

“Necesitamos asentar población e industrias, pero sin comunicaciones eficaces deciden irse a donde sí las hay”

Pablo Rivas - Alcalde de Portomarín

Pablo Rivas

“Si paralizan la autovía y tenemos la nacional agravada, quedamos totalmente colgados del resto”

Manuel Varela - Alcalde de Chantada

Manuel Varela

“Da pena trabajar con toda la ilusión del mundo por tu pueblo y ver que las comunicaciones no avanzan”

Las patronales también alzan la voz para evitar el “agravio”

Las confederaciones empresariales de Ourense (CEO) y Lugo (CEL) también llevan años denunciando el “bloqueo crónico” de la A-56. David Martínez, recién elegido presidente de la CEO, alerta de una “profunda preocupación” ante la amenaza de que el Gobierno sustituya la autovía por un simple corredor, algo que califica de “nuevo agravio” para el interior de Galicia.

Para la patronal ourensana, renunciar a la autovía supondría un “lastre permanente” para la atracción de inversiones y talento. “La A-56 no es un lujo, es una infraestructura estratégica”, asevera Martínez, exigiendo la reactivación de las obras paralizadas.

Por su parte, la CEL considera la vía fundamental para la “vertebración del territorio”. La entidad lucense exige priorizar la inversión en el interior, reclamando no solo obra nueva, sino también la renovación urgente del firme de la N-540 y garantías para un transporte eficaz de mercancías y personas.

Ambas patronales coinciden en que esta carencia limita la competitividad y debilita la cohesión territorial. Solicitan a las administraciones conexiones propias del siglo XXI para que ningún núcleo de población quede al margen y advierten de que la situación actual provoca una pérdida constante de oportunidades e intercambio comercial.