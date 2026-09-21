Récord continental: Ourense marca la temperatura más alta de Europa este lunes

Ourense continúa bajo los efectos de la masa de aire cálido que mantiene las temperaturas en valores plenamente veraniegos y este lunes 21 de septiembre volvió a situarse en lo más alto del mapa del calor. El mercurio alcanzó los 38,4 grados a las 17:10 horas en la estación de Ourense, la temperatura más elevada registrada en Europa durante la jornada.

El registro convierte a la ciudad en uno de los principales focos de calor en pleno arranque del otoño. Los 38,4 grados superaron los valores registrados en otros puntos de la Península, incluidos algunos enclaves del Mediterráneo como Tarragona y del suroeste como Huelva.

Mapa de colores con las temperaturas de Ourense de este lunes, 21 de septiembre | Weather Online

La temperatura alcanzada este lunes se sitúa además entre los registros más destacados de septiembre en Ourense, en un mes que está dejando de nuevo jornadas de intenso calor en la provincia.

El calor continuará hasta el jueves

La masa de aire cálido continuará afectando a la provincia durante los próximos días. Martes y miércoles volverán a dejar máximas próximas a los 37 grados, antes de que el episodio comience a perder intensidad el jueves.

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El cambio llegará de forma progresiva y dará paso a un ambiente más acorde con el otoño, aunque las previsiones apuntan a que las temperaturas podrían mantenerse por encima de los valores habituales para estas fechas.

Ourense llega a este episodio después de un verano especialmente cálido. Según los datos de AEMET, 2026 ha dejado ya registros de temperatura muy elevados en la provincia, con varios episodios de calor destacados durante el mes de septiembre.