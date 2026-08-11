Ourense no tempo: álbum de verano | Arquiñas

Para que os situéis, estas casas se levantaban justo frente a la oficina del Banco Sabadell (el antiguo Banco Gallego) en el barrio de O Couto. Hoy, en uno de esos bajos, se encuentra la Óptica Couto. Os muestro este grupo de viviendas de la calle Ervedelo que desaparecieron hace apenas cinco o seis años.

Podría contaros que en el primer local por la izquierda mi amiga Rosario, “Charo”, regentó durante mucho tiempo la zapatería Roemi. Sin embargo, ese no fue el primer negocio de su familia: anteriormente, el local albergó una de aquellas recordadas tiendas de ultramarinos que marcaron nuestra infancia. ¿Os acordáis? Nuestras madres nos mandaban con frecuencia a por “los olvidos” y no hacía falta llevar dinero; la libreta era el medio de pago más efectivo y basado en la confianza. Tengo incluso algún amigo que, gracias a la generosidad de estos tenderos, no necesitaba subir a casa para merendar. Eso sí que era un servicio cercano y humano... pero ya me estoy yendo por las ramas.

Tengo incluso algún amigo que, gracias a la generosidad de estos tenderos, no necesitaba subir a casa para merendar

El edificio de la derecha albergó una librería y, más tarde, una floristería. No obstante, estoy seguro de que en el grupo de Facebook “Tú no eres del Couto si...” encontraremos a alguien que pueda refrescarnos la memoria con más detalles y anécdotas de estos bajos.

¿Quién se anima a aportar su recuerdo?

Esta fotografía ha sido posible gracias a la generosidad del promotor de la construcción del nuevo edificio quien tuvo la sensibilidad de conservar la imagen de las casas que ocupaban ese espacio, salvándolas así del olvido.