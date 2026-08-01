Ourense no tempo: álbum de verano | Autocares del ayer

Reconstruir la historia del transporte de viajeros en Ourense requiere precisión.. Por fortuna, hace tiempo que Xose Carlos Fernández Díaz me facilitó su excepcional trabajo de identificación de un censo de las empresas provinciales; aun así, la investigación continúa.

A raíz de una fotografía publicada por el grupo Imágenes de Verín, he podido desgranar parte de su historia.

La villa y comarca de Verín fue una de las más activas en el sector del transporte de viajeros. Desde la creación de la empresa Ómnibus de Verín, nacida con el propósito de dar servicio a los «agüistas» (turistas de balnearios), se sucedieron diversos nombres: Xesteira, Perille y, quizás la más recordada por los vecinos veteranos, la empresa Puga Mangana. Sin embargo, la que despierta mayores recuerdos es la Empresa Guerra, propiedad de los hermanos Eladio y Manuel.

Es probable que sus inicios hayan caído en el olvido. Para recordarlos, debemos retroceder hasta 1906, año en el que Eladio Guerra Yáñez realizaba el servicio de correo entre Viana y A Rúa. Para tal fin, disponía de varios carruajes, algunos de gran tamaño, con tiros de hasta diez caballos. En 1912, decidió traspasar dicho servicio para dedicarse de lleno al transporte de pasajeros y mercancías, aunque lo recuperó al poco tiempo, pues el correo era una forma eficaz de rentabilizar la línea los días de escasa afluencia de viajeros.

Por hoy, baste apuntar que tuvieron entre su flota el coche con matrícula OR-777, que Manuel era quien conducía los vehículos a partir de los años 30 y que uno de sus chóferes, Tano, fue un personaje sumamente popular en todo el contorno por su excelente hacer y carisma.