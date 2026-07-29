Ourense no tempo: álbum de verano | Olegario-Avance, negocios creativos

Hasta los 12 años, pasaba por delante de ese escaparate varias veces al día y entraba en el comercio como Pedro por su casa. Lo gestionaba un matrimonio formado por Olegario y María Elena (sobrina del gran Alejandro Veiras), ambos vecinos y amigos de mi familia. Por fin he conseguido una fotografía de este negocio del que tanto os he hablado. Olegario era un personaje singular: los negocios aprendían de él y no al revés.

Al llegar las rebajas, la tienda se llenaba de vida: en los escaparates aparecían gallinas, conejos, jamones y verduras. Olegario cobraba en especie y era un éxito rotundo. La gente de los pueblos esperaba el momento para cambiar un par de conejos por un abrigo o unas gallinas por un pantalón. No sé si el cambio era exacto, pero todos quedaban contentos. El único problema era cuando algún animalito llevaba varios días en el escaparate; alimentarlos no era problema (a veces me encargaba yo jugando), lo peor era cuando les tocaba “descomer”...

Como curiosidad, el negocio se llamaba Avance, mientras que el local contiguo era Olegario. ¿El motivo? Cuando Olegario se trasladó al número 65 de Progreso no le permitieron llevarse su propio nombre al nuevo local, así que tuvo que rebautizarlo.