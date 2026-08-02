Ourense no tempo: álbum de verano | Un solar de lujo

En los 70, el conocido como edificio de la Caja Rural estaba de estreno y concentraba tantas alabanzas como críticas a su arquitectura, o lo que es lo mismo: no dejaba a nadie indiferente. Desconozco la opinión de los copropietarios respecto a los costes de mantenimiento, pero a mí, particularmente, siempre me gustó (quizás influyera el hecho de que varios amigos vivieran allí).

Al margen de la estética, los letreros de la fachada también evocan recuerdos. Los inicios de uno de los escasos motores de la economía ourensana se reflejan en ese rótulo que muestra un término tan inusual como beneficioso: UTECO. Hoy muchos, sobre todo los jóvenes, desconocen su significado; sin embargo, si explicamos que fueron los primeros pasos de Coren, ya se sitúan. De hecho, en aquel momento ya se estaba fraguando el cambio de nombre. La Caja Rural era también entonces una entidad pujante y dinamizadora de la economía local. El solar vacío que iba a edificar Antonio Docabo era lo que quedaba del antiguo Club de Tenis. Al fondo, en la calle Habana, aún se divisaban antiguas edificaciones, entre ellas el taller de mi amigo Cabo y, si no me equivoco, la panadería del Cartao.

Por aquel entonces, la sede de la Policía Nacional se ubicaba en la parte trasera del Gobierno Civil (actual Subdelegación del Gobierno). Si os fijáis, las medidas de seguridad eran más relajadas que en la actualidad: los coches podían aparcar, sin restricciones, justo delante de la puerta principal.