Ourense no tempo: álbum de verano | Dominique

En diciembre de 1974, el número 13 de la calle Remedios cambió la noche de Ourense con la apertura de Dominique. Su dueño, Domingo Rodríguez, volcó su esfuerzo para crear una sala moderna, con un novedoso pub-whiskería y capacidad para mil personas.

Para muchos, Dominique fue el refugio de la juventud

El local fue un escenario de contrastes: allí convivían las melodías populares de la charanga “Mozos e Vellos” entonando el “San Benitiño” o el “Vaite lavar”; con actuaciones de estrellas como Mari Trini o Massiel. Fueron años de convivencia en la ciudad de tres salas espectaculares, Dominque Vanessa y Niton´s.

Para muchos, Dominique fue el refugio de la juventud. Allí se celebraban los desfiles de moda de los viernes y los bailes para sufragar viajes de fin de curso, momentos donde incluso los que entonces eran menores descubrían el rito social de la música y el encuentro. Con el paso de las décadas, la sala mudó de piel, transformándose en Fresas a finales de los ochenta y más tarde en Amazonas, antes de su etapa actual. Sin embargo, en la memoria colectiva, siempre resonará el nombre original: aquel refugio de elegancia que marcó el compás de toda una generación ourensana.