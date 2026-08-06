“Six seven”
Primera carrera de Ascot
Cuando en 1711 la reina Ana de Inglaterra inauguró el hipódromo de Ascot no imaginó que aquel punto geográfico del condado de Berkshire iba a convertirse en la quintaesencia de lo británico, combinación perfecta de tradición, realeza y extravagancia. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de sus 309 años de historia.
Están en juego más de 7 millones de euros en premios, asisten jeques, aristócratas, la flor y la nata de la sociedad británica y por supuesto, los Windsor.
Proliferan helicópteros y cientos de limusinas durante los cinco días en los que se disputan 30 carreras con los mejores caballos del planeta.
Y en medio de este torbellino, se consumen 54.000 botellas de champán y 50.000 tazas de té.
Todo ello con una protagonista imprescindible: la reina Isabel II, que acudió desde 1945, enfundada en sus impecables y totalmente equilibrados conjuntos siempre estuvo dispuesta a ser la contrapartida a los looks más modernos y vanguardistas que se paseaban por los escenarios de Ascot.
Era ella la que cada día, desde su residencia, el castillo de Windsor (a seis kilómetros de Ascot), entraba en el recinto en una calesa tirada por caballos junto a su marido, el Duque de Edimburgo, y algún miembro de la Familia Real para inaugurar la jornada hípica –y épica– que comienza a las 14.30 horas.
Las rules de Ascot
- Si os animáis a ir, os dejamos unas pinceladas de protocolo para no desentonar.
- Al Recinto Real, el corazón de Ascot, sólo pueden acceder personas invitadas por aquellos que hayan estado en esta zona al menos en cuatro ocasiones anteriores.
- Para las damas, los vestidos y las faldas deben ser de corte elegante y tener una longitud hasta la rodilla o justo por debajo.
- Tanto los vestidos como los tops deben llevar tirantes de, por lo menos, 2,5 centímetros y no se permiten los vestidos demasiado entallados, los que no tapen bien la cintura y el vientre, el cuello halter ni los tocados.
- En su lugar, las invitadas llevarán sombreros con una base mínima de 10 centímetros.
- Sí se permiten pashminas y chaquetas, así como los trajes pantalón, siempre largos, y conjuntados en lo que se refiere a tejido y color.
- En cuanto a los caballeros que asistan al Recinto Real, éstos deben lucir chaqué (negro o gris), sombrero de copa en los mismos tonos y sin ninguna decoración extra.
- El chaleco, la corbata y el calzado deben ser de color negro.
- Cuando se está en el interior de restaurantes, terrazas y palcos privados, los caballeros pueden quitarse el sombrero.
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