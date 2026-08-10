Ourense no tempo: álbum de verano | Bautismo en el Loña

A pesar de que considero nuestra provincia como un lugar de tolerancia y libertad —posiblemente el haber emigrado tantos ourensanos haya sido una ayuda para tener mentes más abiertas, y ya sé que, por desgracia, existen excepciones, pero permitidme pensar que son solo eso: excepciones—, aun así, no es fácil encontrar fotografías de actividades como la que hoy os muestro gracias a la aportación de un nuevo amigo, Manuel Mende.

Los fieles de la religión evangélica se desplazaban a las orillas del río Loña, buscando la serenidad de parajes discretos para su comunidad, para realizar su ceremonia de bautismo, ya que, para los que no lo sepáis, no se trata de echar un poco de agua por la cabeza como en la religión católica; en este caso es inmersión completa. Esta solemne inmersión en las aguas frías, un rito cargado de simbolismo que emulaba al del río Jordán, era un acto de fe pública y profunda convicción, cargado de emoción para los congregados. Y no se realiza en los primeros meses de vida; los evangélicos dan este paso cuando ya son adultos y pueden tomar libremente sus propias decisiones. No es mala idea…

En aquellos años predemocráticos, esta imagen de Manuel Mende es un testimonio de que, incluso en la periferia de la historia oficial, la diversidad y la libertad religiosa encontraban cabida en la ciudadanía.