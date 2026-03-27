Quizás el hecho de utilizar gafas desde los tres años me haya hecho valorar el sentido de la vista de manera especial. Admiro y respeto a quienes, con sus conocimientos, me ayudaron a sobrellevar el eterno estigma del “gafotas” o el “gafitas cuatro ojos, capitán de…”. Eso lo llevaba bastante bien; lo que me molestaba de verdad era aquel tapón de goma que me pegaban en el cristal de la gafa (en el ojo “bueno”) para estimular al vago. Con frecuencia, acababa usando el parche para jugar al fútbol.

Audio Ourense no tempo | Mirando por la vista: historia de la oftalmología en Ourense Your browser does not support the audio element.

El autor con parche en el ojo. | La Región

Pero dejémonos de mis historietas. Hoy quiero recuperar la memoria de los oftalmólogos y ópticos de nuestra Auria, centrándome en un pasado reciente que a muchos nos resultará familiar.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la oftalmología no estaba segregada de la medicina general. Los primeros nombres que aparecen en la prensa ourensana (El Miño, La Zarpa, La Región) solían ser médicos foráneos, castellanos normalmente, que anunciaban su especialidad en enfermedades de los ojos.

Primera consulta de don Antonio. | La Región

No tenían consulta fija en la ciudad; se instalaban durante unos días en hoteles, fondas como el Miño o la fonda Cuanda (después Roma) o la de la famosa Isidora, donde incluso operaban cataratas y afecciones menores. El primero que he localizado es Emilio Alvarado, quien ya en 1899 se desplazaba regularmente desde Valladolid junto al doctor Adolfo Álvarez. A ellos se sumaron nombres como los doctores Gastaldo (1899), Fructuoso Alonso (1902) o Garrido, Arechaga, Peralba, Catalá y Enríquez en años posteriores.

La fachada de la histórica Casa de los Lentes. | La Región

De esa etapa no he conseguido localizar ópticas que dispensaran los lentes que en muchos casos se necesitarían. Cierto es que seguramente las lupas, los “impertinentes” (una lente que sujetabas con la mano) o los célebres quevedos (dos cristales con un puente que apoyaban en la nariz), fueran las opciones existentes, y eso seguro que en relojerías o joyerías como la de Delage (Paz, 32) o la de Sampayo Novoa (plaza del Hierro) tuvieran solución. Lo que sí está confirmado era el binomio formado por estos oculistas de paso que confiaban en la pericia de farmacéuticos como don Juan Romasanta (calle de La Unión, 1) o Sánchez Toca (calle de la Paz) en cuya botica se elaboraban las cremas y colirios recetados por los doctores e incluso se comenzaron a despachar las primeras “gafas de lectura”.

El gran cambio llegó en 1904, con la pionera Casa de los Lentes. Su fundador, Félix Carballo Cid, abrió el local tras su regreso de Cuba en la Plaza Mayor, 18, donde hoy su rótulo original sigue siendo un túnel del tiempo. Aunque inicialmente compartía espacio con la platería y las máquinas de escribir -no he podido confirmar si también ofrecían joyería y relojería-, supuso el inicio de la especialización.

El doctor Antonio Vázquez de Parga-Jorge, posando con los niños del Orfanato de Osera. A su lado asoma la cabeza su fiel perro. | La Región

El salto definitivo a la modernidad ocurrió en 1967, cuando sus hijos Manuel y Pacita abrieron el flamante local de la calle del Paseo. Aquellos escaparates luminosos fueron el símbolo de un Ourense que despertaba, separando definitivamente la figura del oculista de la del óptico moderno. Junto a negocios como la Farmacia Román, la Casa de los Lentes es de los pocos supervivientes que han sabido evolucionar sin perder su esencia.

Avancemos ahora hasta finales de los años 20 para conocer al personaje que tal vez más representativo de esta historia junto a esa óptica centenaria. Os hablo del doctor Antonio Vázquez de Parga-Jorge.

A su llegada a la ciudad desde su Salamanca natal abrió consulta en la calle Progreso 93 (hoy creo que en ese edificio hay un gimnasio o cerca). Médico del Hospital Provincial desde los años 30, su pericia era conocida en toda la provincia, pero su historia personal es la de un compromiso que fue puesto a prueba de la forma más cruel.

Republicano convencido y presidente de Unión Republicana en 1936, sufrió en carnes propias la fractura de la Guerra Civil. Es memorable su reclusión en la prisión-orfanato del Monasterio de Oseira. Allí, en el “Escorial gallego”, su figura cobró una dimensión humana inmensa: la comunidad de monjes lo acogió con tal respeto que incluso permitieron que su perro conviviera con él en el monasterio.

Anuncios de la época. | La Región

Tras la guerra, y a pesar de las dificultades del régimen, retomó su labor. Su legado lo continuarían sus hijos Antonio y Rosario, manteniendo el apellido Vázquez de Parga como un referente de la medicina ourensana hasta la actualidad.

Entre la consulta de don Antonio y los mostradores de la Casa de los Lentes se dibujó la historia visual de nuestros padres, de nuestros abuelos y la mía propia. Eran tiempos de recetas manuscritas y de los primeros cristales progresivos; tiempos en los que ir “al oculista” transformaba nuestra fisonomía mientras estrenábamos gafas por el Paseo.

A partir de los años 60 y 70, a los herederos de Vázquez de Parga se sumaron profesionales como Losada, Iglesias, Balbino o Lorente, consolidando un elenco de especialistas excepcional para nuestra ciudad, que hoy se complementa con clínicas especializadas. También las ópticas se multiplicaron con aperturas de grandes profesionales: La Gafa de Oro, Varela, incluso el barrio del Couto no hace mucho estrenó una óptica.

Mi más sincero agradecimiento a doña Rosario Vázquez de Parga por su amistad de tantos años y por su generosa colaboración para reconstruir estas líneas.