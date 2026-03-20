Ourense no tempo | Los Pic Nic “Micrófono de Oro”

Ya os hablé hace tiempo (en 2023) de la emisora La Voz del Miño y os “amenazaba” con retomar el tema. Hoy, aprovechando que han caído en mis manos datos sobre uno de los “hijos” de la emisora en Ourense, el club Los Pic Nic, cumplo mi palabra.

A finales de los 60, la juventud ourensana tiraba de imaginación para suplir la falta de medios económicos. Era habitual que se unieran para formar grupos musicales, de teatro o simplemente para organizar los famosos guateques. Al echar la vista atrás, descubres que algunas de aquellas ideas eran geniales y contaban con apoyos rápidos para salir adelante.

En ese respaldo a la juventud destacó la ECS 18 La Voz del Miño. Su relación con el mundo sindical les permitió contar con un auditorio para 700 personas, un auténtico lujo. En aquel edificio del Parque también había un gimnasio y talleres que permitieron formar, por ejemplo, un fantástico club de aeromodelismo. Hoy, esos espacios tendrán otras utilidades, pero entonces eran el epicentro de la actividad juvenil.

Feliciano Trebolle, “presi” del club, con otros “directivos” en una excursión. | La Región

Nada más comenzar su andadura, la emisora puso en marcha un concurso ya experimentado en otras estaciones del grupo: el “Micrófono de Oro”. El formato buscaba dar opciones a todos los estilos: canción moderna, española, hispanoamericana, instrumental e incluso humoristas. ¡Ojalá hoy existiera algo parecido!

En ese año 1966, ganó un grupo ourensano de los que dejaron huella: Los Dráculas, formado por Miguel Domínguez, Mario Dainow, Cano y Gustavo Valencia. Poco después, por razones comerciales, cambiaron su nombre a Los Posters, terminando su periplo musical como Nueva Democracia.

El éxito del concurso dio pie al nacimiento de un club de amigos de la emisora llamado Los Pic Nic. Lo que empezó como un club de fans promocionado por la radio tomó pronto entidad propia. Organizaban convivencias, excursiones y comidas cada fin de semana.

Los Posters ganan el primer concurso “Micrófono de Oro, La Voz del Miño”, en 1966. De aquellas se llamaban Los Dráculas. | La Región

Lo que en un comienzo era algo similar a un club de fans, promocionado por la emisora, fue tomando entidad propia; lo primero, organizar vivencias, excursiones, comidas… Todos los fines de semana había actividad, y si no, se podía salir. En el edificio de la Sindical contaban con un local, el Hall de la Juventud, donde organizaban sus bailes y reuniones para compartir ideas.

Así fue que en septiembre del 67 se animan a organizar un concurso diferente, enfocado a músicos amateurs, exclusivamente ourensanos: el I Festival Pic Nic de la Canción Ye-yé. Grupos como Los Yankees, Los Cuart, Los Otros, Tony and Charley, Los Rebeldes, Los Evres y Los Saltos se apuntaron. Algunos nacían con ese aliciente, aunque también ourensanos conocidos colaboraban a dar caché al festival: Jenaro (vencedor en el Micrófono de Oro infantil, por ejemplo), Jacome, María Fernanda, etc. Por su entusiasmo y laboriosidad habían conseguido tener una sección fija en el diario La Noche, “Hall de la Juventud”, que se hacía eco de todas las actividades del club e incluso servía de consultorio para los jóvenes.

Basi Macià, presidenta del club. | La Región

Ya eran conocidos en toda la provincia y no dejaban de tener ideas que consiguieran entretener a la juventud. El siguiente proyecto fue el primer campeonato de natación provincial, que organizaron en Baños de Molgas. Pero buscando la independencia económica para los actos que organizaban no dudaban en tirar de imaginación. Entre otras ocurrencias, se ofrecieron al diario La Noche, que tanto les ayudaba con su sección, a vender por la calle sus ejemplares. ¿Resultado?: el diario esos días se agotaba.

Equipo de fútbol y baloncesto, grupo teatral... cualquier proyecto que se les ocurriera encontraba respaldo. A pesar de esa sana actividad, muchos “mayores” no se sentían cómodos con su actitud: pelos largos, estilo de vestir, esa “rebeldía”, pero ellos no dejaban de sorprender. El siguiente paso fueron los magostos, una fiesta tan tradicional y “enxebre” no parecía hecha para su estilo pero, en la Alameda, Los Pic Nic obtuvieron su premio al magosto más decorado. Esos “modernillos”, como algunos les llamaban intentando molestar, no dejaban de sorprenderse.

Sabela, participante en 1967, y Los Rebeldes, ganadores de ese año. | La Región

El mes siguiente era Navidad, y Los Pic Nic se puso manos a la obra para recaudar fondos para la campaña. Los niños de la Casa Hogar necesitaban cariño y que los Reyes se acordaran de ellos, lo mismo que los abueletes del Asilo, aunque estos casi se conformaban con un cariñoso abrazo, y los chicos de Pic Nic estaban dispuestos a ello. Para recaudar fondos, un nuevo festival músical, y un nuevo éxito.

Aquel Ourense de los sesenta, donde los Beatles marcaban el camino, merece un artículo completo dedicado al Micrófono de Oro. La lista de ourensanos que pasaron por allí es amplia y me encantaría que me ayudarais a completar sus historias.

Ya conocemos a Los Iris de O Barco, pero han aparecido nombres que son una agradable sorpresa, como Las Fugitivas de Gustei. ¿Un grupo musical femenino en aquella época? Eso sí que era una novedad. También figuran en la lista: Irene Pérez Pérez, Antonio García, Ana María del Río, Odilo Rodríguez Vázquez, Jenaro Cid Fernández, Juan Manuel Cibeira Morales e Isidro Bejarano González.

¿Tenéis fotos o datos de alguno de ellos? Cualquier recuerdo será bienvenido para seguir completando este puzzle de nuestra juventud dorada.

Nota: Las fotografías de este reportaje son originales mejoradas con inteligencia artificial.