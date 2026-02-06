Ourense no tempo | Pequeña incursión en la heráldica civil ourensana

Vaya por delante que es un tema que me gusta, pero del que mis conocimientos son muy escasos, ni domino la terminología ni me atrevo a definir qué rasgos pueden ser los que un escudo debe resaltar en su confección. Con eso dejo claro que me encantaría recibir correcciones de los especialistas en la materia.

Dicho esto, hoy voy a hacer una primera incursión en lo que es la heráldica de nuestra provincia, pero referida únicamente a lugares, o lo que es lo mismo: heráldica civil. O mejor dicho, Armorial provincial de Ourense.

Parte de los escudos de Ourense.

El escudo de Ourense que hoy conocemos es fruto de la evolución a través de los siglos y aunque en un principio el actor principal era un León en clara referencia a la soberanía real, con el tiempo fue evolucionando. Primero se le dotó de la espada de plata para reflejar la justicia, y en algún momento (1573, licenciado Vivanco), los leones eran dos. No sé muy bien en qué momento, pero alguien decidió que incluir el Miño y nuestro puente serían elementos perfectos para identificar a nuestra ciudad. Y después de diferentes modificaciones llegamos al diseño actual, que desde mi punto de vista refleja perfectamente el Ourense de Agua y Piedra que tanto me gusta (Carlos Casares lo convirtió en libro pero son muchas las referencias a ese Ourense que se encuentran en la literatura ourensana). Pero dejemos el escudo* de la ciudad que en definitiva es el más estudiado, y vayamos a los de la provincia. Para empezar visitaremos los municipios que lindan con la ciudad. Que, ya os adelanto que tienen escudos relativamente recientes no esperéis encontrarlos en formato pétreo en alguna fachada del concello...

*Si queréis profundizar en el tema, os recomiendo empezar por la lectura del trabajo de Olga Gallego “Los sellos del concejo de Orense”, Boletín Auriense, T. X-XI (1990-1991), p. 63-74 y en la red tenéis mucha información interesante.

Los escudos de Amoeiro, Coles, Pereiro y San Cibrao das Viñas

Amoeiro

Como elemento principal tiene una pluma de ave que recuerda la tradición literaria de la zona que encabeza como todos saben la presencia de Don Ramón Otero Pedrayo en Trasalba. El otro elemento son las Torres de Oro que simbolizan el poder da sus antiguas casas nobles. Es oficial por decreto del 11 de noviembre de 2001.

Coles

A pesar de que se ha conseguido un escudo de gran belleza, hay un detalle que se me escapa, o no he conseguido entender: los círculos o roeles que aparecen en un cuartel representan las parroquias del municipio, que según mis datos son once, pero sin embargo en el escudo figuran ¿13? Los otros elementos la identifican como muy gallega: las columnas de Hércules, y la Cruz de Santiago. Oficial por decreto de 1992.

Pereiro de Aguiar

En este caso las parroquias que componen el municipio se representan con trece cruces en el borde del escudo. El interior se conforma con un Peral (Pereiro en gallego) y las armas de los Feijoo como homenaje a su ilustre hijo, el padre Feijoo. Oficial desde 1 de agosto del 1985.

San Ciprián de Viñas

En este caso, no he conseguido confirmación de si es oficial el escudo del municipio. Supuestamente el más antiguo es el bello León dorado con fondo negro, que os muestro al que en alguna representación se la añade un copón en referencia a su actividad vinícola. Sin embargo en la web oficial del concello, figura desde 2010, otro escudo muy diferente con alusiones a su actualidad industrial y el cultivo de vides tan propio de nuestro Ourense. Y de nuevo una diferencia en los roeles o círculos que contiene, si supuestamente representan las parroquias del ayuntamiento, por mis datos son siete y no seis. (Como ya advertí al comenzar me apasiona el tema, pero necesitaría que los expertos hicieran las correcciones pertinentes).

Barbadás

Es otra de mis dudas, la descripción que se hace oficialmente habla de cinco lunas crecientes, y el blasón de los Castro, el escudo que aparece representado en las webs y sitios oficiales, es el que os enseño en el grupo, pero creo que este que os muestro aquí, se corresponde más fielmente con la descripción. Oficial desde 1997.

Toén

Una pluma recordando al insigne Juan Antonio Saco y Arce, pero que sirve también para ensalzar las muchas manifestaciones culturales del ayuntamiento, tierra de pazos e iglesias. No puede renegar de la que es su principal industria, la vid. Oficial desde el 7 de junio de 2011.

Punxín

Es el concello que cierra el circulo entorno a la ciudad. En esta ocasión, la agricultura, la ganadería y como no… el rio son los protagonistas. Oficial desde 2022.

Canedo

Como sabemos, el Concello de Canedo se fusionó con el de Ourense en 1943, pero su recuerdo está en la memoria de la mayoría de pontinos. Dos son los detalles que les gustaría poder conservar, pero desgraciadamente ninguno de los dos tuvo una existencia real. Me refiero al edificio municipal, que llegó a tener diseño, e incluso se habló de ubicación, pero… Y el otro es el escudo municipal, que por mis datos tampoco llegó a existir. Hoy con más cariño que conocimientos, le propongo a todos esos “súbditos” de Canedo, una opción de escudo heráldico.

Se trataría de recoger los signos de identidad de todo un pueblo. En el lado derecho el cañaveral que le da nombre: Canedo y el puente con su imagen medieval y una barca en recuerdo de su pasada actividad pesquera y de transporte de viajeros. Los otros cuarteles los ocupa el León rampante que también figura en su vecina Ourense, y la Cruz de Santiago, por la devoción al santo que es su patrón y al tiempo recordar que es parte del camino Xacobeo.

Sin duda los entendidos en heráldica tendrán unas cuantas objeciones a mis afirmaciones, que no tengo inconveniente en aceptar, pero es la falta de un trabajo completo sobre este tema lo que me llevó (como decían nuestros antepasados) a “excitar” su interés.