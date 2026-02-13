Ourense no tempo | Las sociedades en Carnaval

Otro año más llega don Carnal. Los ourensanos se aprestan a honrar su memoria, y aunque la competencia es dura con otras fiestas nacionales e incluso internacionales, Ourense cada año se supera y escala posiciones para ser la capital del carnaval. Hoy ya somos Capital do Entroido.

Pero somos ourensanos, así que ¡Tiembla Río! ¡Bueno a lo mejor no tanto!

El auténtico Carnaval nadie discute que es el de la calle, y la mascarita o disfraz improvisado; pero como sabemos muy bien en Ourense, comparte diversión con otros estilos. Sin duda el histórico y etnográfico del que somos adalides: Xinzo, Verín, Canedo, Laza, Toen… son villas y pueblos de la provincia que han conservado una excelente tradición carnavalera. Pero hay otro Carnaval, que por lo que sea es el que más veces se celebró en la provincia; el organizado por las Sociedades Recreativas y Culturales.

Seguramente habéis oído hablar de las prohibiciones que existieron para esta celebración; la mayoría recuerdan las normas que los gobernadores en la época de la dictadura comunicaban a los ciudadanos.

No se podrá llevar la cara cubierta por la calle, y mucho menos en horario nocturno.

No se podrá arrojar líquidos a los transeúntes, ni sustancias que manchen la ropa.

No se podrán utilizar disfraces que se identifiquen con las fuerzas del orden, ni de la iglesia…

Personajes conocidos de la sociedad Ourensana presente en los bailes de Carnaval. | La Región

Sin embargo por algún motivo solemos olvidar que esas normas ya venían de tiempo atrás. En 1896 el alcalde Manuel Pereiro Rey, el 13 de febrero, recordaba a todos los ciudadanos: "No es permitido el uso de vestiduras o atributos que simbolicen cualquier institución, ni disfraces asquerosos y ademanes ni palabras contrarias a la moralidad y buenas costumbres, así como llevar armas y usar careta en la vía pública durante la noche".

En Verín, 1906, se prohíben “As chocas” a los Cigarrones, porque molestaban con su ruido.

Como veis ya se sabía que en esta fiesta solían producirse ciertos desmanes y como es lógico imaginar en 1937, en pleno periodo de guerra, el gobernador Eduardo Saavedra no lo limitó, directamente lo prohibió; pero quiero pensar que era por seguridad general, no por eliminar la fiesta…

Sea como fuera, ese año creo que no, pero en los demás, hubo unos lugares donde sí que se permitía celebrar el carnaval; y no era en otro lugar que en las Sociedades Recreativas.

Vamos a dar un paseo por la prensa antigua recordando algunos detalles de esos Carnavales de Sociedad.

Heraldo Gallego, 1876: primera referencia en prensa, un desfile que salía desde el Parque de San Lázaro, recorría la ciudad el jueves anterior y se repetía el domingo, para finalizar con animados bailes en locales y sociedades el martes.

Eco de Orense, 1883: el Liceo de Artesanos acogía fiestas infantiles como preludio de las celebraciones de jóvenes y mayores. Los salones de La Unión y el Liceo Artístico también ofrecían saraos.

Tres eran las sociedades que en aquellos años centraban el ocio y cultura de los ourensanos: Casino de Caballeros, Liceo Artístico y Liceo Recreo (de Artesanos).

Crónica Literaria, 1903: los jóvenes echaban de menos a La Artística, pero por motivos económicos surgían nuevas alternativas como Orfeón y Círculo Conservador.

Pueblo Gallego, 1931: los salones de La Unión se cedían a La Tertulia para organizar el baile de Carnaval.

Comparsa del Orfeón, con el maestro Daniel González. | La Región

La Zarpa, 1931: La Artística, ya renacida, organizaba su baile en el Teatro Losada, reuniendo a socios y amigos en un animado evento.

Galicia, 1932: la sociedad juvenil Ra-Va-El-Ju-Jazz celebraba su baile en los antiguos locales de la eléctrica en Progreso 20; también la Recreativa Juventud organizaba su fiesta en La Unión.

Como vemos, era habitual aprovechar todos los locales disponibles: Teatros Principal y Losada, cafés La Unión, Moderno, e incluso locales de empresas o solares vacíos para divertirse.

Para terminar, recordar que históricamente el carnaval ourensano no finalizaba con el miércoles de ceniza, sino que seguía con el “domingo de piñata”, a pesar de los deseos de la curia.

Y para otra ocasión dejo otra tradición: sociedades y grupos de aficionados se organizaban en Comparsas, recorriendo calles con disfraces colectivos y música propia para animar al público “motu proprio” —no en moto, sino por iniciativa propia—. Ahora ya hay gente trabajando en recuperar estas tradiciones desde hace años. Un saludo al gran Paco Gallego, Los Lolailos, Casiano… Bufff! Vamos por buen camino...