ALERTA NARANJA
Ola de calor en Ourense

¿Sabe usted que Ourense está muy presente en el inicio de los Sanfermines?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los fuegos pirotécnicos ouresanos conquistan San Fermín

San Fermín arranca este 6 de julio.
San Fermín arranca este 6 de julio. | Europa Press

¿Sabe usted que la provincia está presente este lunes en el inicio de los Sanfermines? ¿Que la pirotecnia Josman es la encargada de abrir esta noche el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales en la fiesta de Pamplona? ¿Que el pirotécnico Hugo Salgado Álvarez ha bautizado el espectáculo como “Con afouteza nos Sanfermíns”? ¿Y que está visto que para ponerle luz y arrojo a la fiesta Ourense siempre es buena opción?

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