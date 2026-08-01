Ourense prevé un 70% de ocupación rural durante agosto

Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Ourense afrontan agosto con optimismo. Se registra ya una ocupación media del 70%, una cifra que iguala la media española y supera en dos puntos la del conjunto de Galicia, según los datos difundidos por el portal especializado Escapada Rural. Este porcentaje sitúa a la provincia entre los diez territorios con mayor ocupación durante el principal mes de las vacaciones.

La clasificación está encabezada por Baleares, con un 91%, seguida de Cádiz, con un 84%, y Asturias y Málaga, ambas con un 76%. Pontevedra presenta el mejor registro gallego, con un 73%, mientras que Ourense comparte su 70% con Córdoba.

El dato provincial se enmarca en el crecimiento generalizado de este tipo de turismo. La ocupación rural en España aumenta siete puntos respecto al mismo periodo del pasado año, impulsada tanto por las estancias vacacionales como por las escapadas de fin de semana en familia o con amigos. Los viajeros buscan especialmente entornos naturales, tranquilidad y destinos que todavía no conocen.

Impacto económico

Este incremento de la demanda también viene acompañado de un mayor impacto económico. El gasto medio alcanzará este verano los 96 euros por persona y día, un 5,5% más que en 2025, cuando rondaba los 91 euros. Esto supone un desembolso aproximado de cinco euros más por viajero y jornada.

El coste del alojamiento se mantiene en 32 euros, mientras que el gasto realizado en el destino aumenta de 59 a 64 euros. Los restaurantes concentran la mayor parte de este desembolso, con un 58%, por delante de la compra de productos locales, que supone un 23%, y de las actividades de ocio, con un 18%.