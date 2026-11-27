Un escaparate con anuncios de pisos a la venta en una inmobiliaria.

La nueva convocatoria de alquiler asequible de la Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, vuelve a dejar a Ourense como la provincia gallega con menor oferta de inmuebles. De las 380 viviendas movilizadas en Galicia a través de cuatro convocatorias, solo una se encuentra en territorio ourensano, concretamente en la capital.

La entidad estatal ha abierto una nueva convocatoria para acceder a 312 viviendas distribuidas en seis comunidades autónomas, de las cuales 113 se encuentran en Galicia. El reparto vuelve a evidenciar las diferencias territoriales: A Coruña concentra 105 de los nuevos inmuebles, Pontevedra cuenta con siete y Ourense dispone únicamente de uno. Lugo no incorpora viviendas en esta convocatoria.

Las inscripciones podrán realizarse desde este viernes, 27 de noviembre, hasta el próximo 20 de enero, a través del portal de Casa 47. Los alquileres en Galicia parten de los 350 euros mensuales, aunque no se ha concretado en la información facilitada el precio específico de la vivienda situada en Ourense.

Una sola vivienda en Ourense frente a las 380 ofertadas en Galicia

La distribución de las cuatro convocatorias realizadas hasta ahora refleja la escasa presencia de Ourense en el programa estatal de alquiler asequible.

Según los datos del Gobierno, A Coruña suma 221 viviendas, Pontevedra alcanza las 84 y Lugo dispone de 74, mientras que Ourense se queda con una única vivienda.

En esta cuarta convocatoria, la mayor parte de los nuevos inmuebles gallegos se concentran en la provincia coruñesa, con 43 en Porto do Son, 18 en Cedeira, 14 en Narón, nueve en Cee, siete en Negreira, cinco en Teo, cuatro en Miño, tres en Cambre y uno tanto en Ares como en Santiago de Compostela.

En Pontevedra se ofertan cinco viviendas en Vigo y dos en Lalín. Por su parte, la única vivienda disponible en Ourense está situada en la ciudad.

Los inmuebles incluidos en la oferta gallega tienen superficies de entre 35 y 140 metros cuadrados y alquileres a partir de 350 euros al mes.

¿Cómo solicitar la vivienda de alquiler asequible en Ourense?

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud a través del Portal de Casa 47, donde podrán consultar las características de cada inmueble.

La plataforma ofrece una ficha individual de las viviendas con fotografías, ubicación, precio mensual del alquiler y los límites de renta anual establecidos para acceder a ellas.

El formulario de inscripción se podrá cumplimentar por internet hasta el 20 de enero de 2027.

Para optar a estas viviendas, las unidades de convivencia deberán cumplir dos requisitos económicos y patrimoniales fundamentales: no disponer de una vivienda en propiedad y acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM.

Además, las rentas mensuales estarán sujetas a los límites establecidos por cada comunidad autónoma y no podrán superar el 30% de la renta media del municipio.