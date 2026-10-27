Ourense es la provincia con peor cobertura de fibra óptica de España

El acceso a internet de alta velocidad continúa siendo una tarea pendiente en la provincia de Ourense. La Comisión Europea fijó el año 2025 como horizonte para que todos los hogares contasen con conexiones mínimas de 100 megas, pero en el territorio ourensano la tecnología de referencia para lograrlo -la fibra óptica- todavía está lejos de ser una realidad para todos. Según el último informe del Ministerio para la Transformación Digital, la fibra llega únicamente al 80,95% de los hogares habitados, un registro que sitúa a la provincia en el último puesto de toda España y casi quince puntos por debajo de la media estatal.

La situación empeora si echamos la vista atrás. En el año 2023, Ourense figuraba como la cuarta provincia por la cola con un 74,68% de viviendas conectadas, superando todavía a Ávila, Soria y Lugo. Dos años después, las demás provincias han acelerado sus obras y han rebasado a Ourense, que se ha quedado completamente rezagada en el vagón de cola nacional.

Esa cifra del 80,95% mide exclusivamente los hogares habitados durante todo el año, pero no refleja la realidad del parque inmobiliario provincial. En Ourense hay 267.164 viviendas construidas según el Catastro, pero solo 133.564 hogares con familias empadronadas a diario. Al existir el doble de casas que de vecinos habituales, la cobertura sobre el parque edificado real se desploma hasta el 70,76%. En la práctica, casi tres de cada diez casas de la provincia carecen de un cable de fibra en su fachada.

En cuanto a la velocidad del servicio, la estadística distingue entre el estándar mínimo regulatorio y la capacidad punta de la infraestructura. Los 100 megabits marcan el suelo fijado por la administración para considerar una línea ultrarrápida. En este nivel hay una leve mejoría, ya que las casas sin este caudal bajan de 66.522 en 2023 a 52.289 en la actualidad. Por el contrario, el giga mide la implantación de redes de última generación. En esta tecnología de alta velocidad la provincia retrocede del 71,37% al 69,22%, lo que deja a 82.241 casas sin acceso y sitúa a Ourense en el último puesto de España.

La vía inalámbrica

El atasco de la fibra retrata las deficiencias del programa estatal Único, financiado con fondos europeos para extender el cable a los núcleos de población más aislados. El Ministerio ha encadenado sucesivas prórrogas a las operadoras adjudicatarias ante su incapacidad para ejecutar las obras concedidas, dejando proyectos bloqueados entre permisos y licencias mientras los vecinos siguen esperando la red prometida. Ante la lentitud del cableado, la red móvil ha tomado la delantera. La cobertura de 5G en la banda de 3,5 gigahercios, pensada para ofrecer altas velocidades por el aire, se ha duplicado en los dos últimos años hasta alcanzar al 91% en 2025, lo que permite conectar pueblos enteros mediante rúteres móviles.

Sin embargo, a diferencia de un cable exclusivo para cada vivienda, la antena reparte su capacidad entre los usuarios del entorno. Cuando se concentran conexiones simultáneas en la misma celda, el caudal disponible se divide y la velocidad real disminuye.

La cobertura de fibra óptica en Ourense: evolución, diferencias entre provincias y concellos

Dieciséis concellos, bajo mínimos de conexión

La falta de fibra en Ourense no afecta a todos los municipios con la misma intensidad. Mientras en la ciudad la cobertura alcanza al 97% de los hogares y en cabeceras de comarca como Verín u O Barco supera el 90%, en 16 concellos el cableado no llega ni a la mitad del vecindario empadronado.

El caso más crítico se localiza en A Veiga, en el oriente montañoso, donde apenas el 13,4% de los hogares dispone de red física moderna. Los registros resultan igualmente desoladores en Parada de Sil, con un 17,7%, y en Chandrexa de Queixa, donde la fibra alcanza únicamente al 20,8%.

La nómina de concellos rezagados se amplía con Vilariño de Conso, Manzaneda, Calvos de Randín, Laza, Lobeira o Verea, todos bajo el 30% de implantación en viviendas. En estas comarcas del interior, cientos de pequeñas parroquias y aldeas continúan completamente aisladas de los tendidos físicos de telecomunicaciones de alta capacidad.