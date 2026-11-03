Ourense se queda sin la candidatura de Pacma para el 29N: estos son los diez partidos que se presentan

Los electores de Ourense podrán elegir entre diez candidaturas al Congreso y siete al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La principal novedad es la exclusión del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), cuya lista por la provincia no ha sido proclamada oficialmente.

Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este martes, que recoge las candidaturas definitivas una vez concluido el proceso de revisión. La decisión afecta también a A Coruña, donde Pacma había presentado otra lista que tampoco ha sido proclamada.

Con estos cambios, Galicia contará con 38 candidaturas al Congreso, repartidas entre 12 formaciones políticas, frente a las 40 listas presentadas inicialmente.

Los diez partidos que se presentan al Congreso por Ourense

La provincia ourensana será una de las circunscripciones gallegas con mayor variedad de opciones electorales, únicamente por detrás de Pontevedra.

Las diez candidaturas proclamadas al Congreso por Ourense son:

Partido Popular (PP) Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Bloque Nacionalista Galego (BNG) Frente Amplio Podemos Se Acabó la Fiesta (SALF) Frente Obrero (FO) Vox Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG) Por un Mundo Más Justo

Las ocho primeras formaciones presentan candidaturas en las cuatro provincias gallegas, mientras que PCTG y Por un Mundo Más Justo completan la oferta electoral en Ourense.

Entre las novedades respecto a los anteriores comicios generales destacan la presencia de Se Acabó la Fiesta, la formación de Alvise Pérez, y la concurrencia de Podemos por separado.

Siete candidaturas al Senado por Ourense

En la Cámara alta, los votantes ourensanos podrán elegir entre siete opciones políticas:

Partido Popular (PP) Bloque Nacionalista Galego (BNG) Senado de Progreso (PSOE y Frente Amplio) Vox Podemos Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG) Por un Mundo Más Justo

La principal diferencia respecto al Congreso es la coalición Senado de Progreso, que reúne a PSOE y Frente Amplio para concurrir conjuntamente a la Cámara alta.

También se refleja el acuerdo político entre PP y Vox para el Senado, aunque ambas formaciones mantienen papeletas diferenciadas.