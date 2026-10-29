Ourense registra la mayor tasa de consultas e ingresos por covid de Galicia mientras aumenta la gripe

El área sanitaria de Ourense registra las mayores tasas de consultas e ingresos hospitalarios por covid de Galicia, según el último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta, correspondiente a la semana finalizada el 25 de octubre. Mientras tanto, la actividad de la gripe continúa en niveles basales en la comunidad, aunque muestra una tendencia creciente.

En concreto, Ourense presenta una tasa de 30,8 consultas por covid por cada 100.000 habitantes, la más elevada de las áreas sanitarias gallegas. También encabeza los ingresos hospitalarios asociados a este virus, con 5,6 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes. Estos datos se producen en un contexto de descenso generalizado de los ingresos por coronavirus en Galicia, cuya tasa autonómica pasó de 5,9 a 3,9 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes.

La gripe aumenta en Galicia, especialmente entre los más pequeños

La actividad gripal mantiene todavía un nivel basal, pero los indicadores reflejan un incremento de la circulación del virus. Las consultas por gripe aumentaron un 8,3% en la última semana, hasta situarse en 14,3 por cada 100.000 habitantes. El crecimiento se produjo en prácticamente todos los grupos de edad, especialmente entre los niños de 0 a 4 años.

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Por el contrario, entre los mayores de 80 años las consultas descendieron un 37,8%. El área sanitaria de Lugo registró la mayor tasa de atención por gripe.

Las farmacias gallegas también han detectado un aumento de la demanda de medicamentos: la dispensación de antigripales creció un 38,9%, mientras que la de pruebas de antígenos cayó un 17,9%.

Ourense también encabeza los ingresos por covid

Desde el inicio del período analizado, Galicia ha notificado 132 hospitalizaciones por gripe, de las que 129 corresponden al virus de tipo A.

En la última semana, la tasa de ingresos por gripe fue de 1,5 por cada 100.000 habitantes, ligeramente superior a la anterior. Los mayores de 80 años concentraron la tasa más alta, con 8,1 ingresos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la covid, las consultas se mantuvieron estables en el conjunto de Galicia, mientras que la positividad de las pruebas descendió del 17,7% al 15,6%.

Las personas mayores de 80 años continúan siendo el grupo con mayor incidencia de hospitalizaciones por coronavirus, con una tasa de 20,4 ingresos por cada 100.000 habitantes.

Aunque los ingresos por covid descendieron en casi todas las áreas sanitarias gallegas, Ourense se mantiene como la que presenta la tasa más elevada, seguida de otras zonas con valores inferiores no detallados en el informe.