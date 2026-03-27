La ocupación hotelera casi plena en Ourense durante la Semana Santa

El buen tiempo que se disfrutará en la provincia durante toda la Semana Santa promete un movimiento turístico al alza, que supere las cifras del año pasado, en el que las precipitaciones fueron protagonistas. Desde la Confederación de Hostelería de Ourense marcan que la ocupación de hoteles parte de un mínimo de 80%, y que con buen tiempo será de “al menos un 85%”.

Desde el sector hotelero de la ciudad aseguran un lleno entre el Jueves Santo y el Sábado Santo. “El lunes y el martes son los días flojos, el miércoles ya habrá una ocupación alta, mientras que el jueves, el viernes y el sábado habrá lleno”, señalaron desde el Hotel Altiana. Por su parte, el Hotel Miño, también indicaron un lleno en los días principales y un 70% en el resto. Mientras que desde el Hotel NH Ourense subrayaron que su ocupación para Semana Santa ya se encuentra en estos momentos entre un 85% y un 90%, y esperan un lleno total.

Desde estos hoteles resaltaron un perfil mayoritariamente nacional, con muy pocas solicitudes por parte de extranjeros, y de grupos familiares, de amigos o parejas de entre 50 y 60 años, frente al perfil empresarial o laboral, más dominante durante el transcurso del año.

El precio para una habitación de hotel para dos personas para una noche de Jueves Santo oscila entre los 69 y los 165 euros, mientras que para la misma fecha los apartamentos o pisos turísticos se ubican entre los 112 y 178 euros.

Repunte de peregrinos

En el caso de los albergues y hostales, su tipo de ocupación es más inmediata, no hay tantas reservas a largo plazo, y van más al día, con un aumento de solicitudes durante los últimos días. “Empezamos a recibir muchísimas reservas a partir del miércoles”, indicaron el gerente del Grelo Hostel, Santiago Vilar. Así a todo esperan también una gran ocupación durante la semana festiva: “Un 75% durante la semana y un 100% el fin de semana”, destacaron desde el albergue Augas Quentes.

En estos establecimientos se espera un perfil de usuario variado, desde parejas de turistas a participantes en competiciones deportivas, pero apuntan al aumento de peregrinos para estas fechas, tras estar muy a la baja durante el inicio de año: “La mayoría van a ser peregrinos que aprovechan la Semana Santa”, manifestó Vilar.

80% en Caldaria

Desde los balnearios Caldaria indican que por el momento su ocupación para Semana Santa está en un 60%, pero su previsión está en alcanzar un 80%, una ocupación similar a la alcanzada el año pasado.

8.500 reservas en la Ribeira Sacra en los días centrales

Uno de los destinos estrella durante esta Semana santa será la Ribeira Sacra, que apunta alto con una previsión similar a la ciudad, en torno a un 80% en los días centrales, que se traduce en cerca de 8.500 plazas ocupadas diariamente -de un total de 10.543 ofertadas-, destacando especialmente los hoteles de 3 y 4 estrellas, con un 87% de ocupación prevista. En los días previos estará a un 63%.

Los Catamaranes del Sil, que operan opera desde el Embarcadero A Abeleda, en Castro Caldelas, arrancan la temporada con una demanda alta, superando las 6.000 reservas confirmadas entre grupos y particulares en las primeras semanas de campaña, ofreciendo travesías temáticas, que combinan la belleza del paisaje con experiencias culturales y artísticas e incluso travesías teatralizadas, conciertos en vivo y presentaciones de libros a bordo, convirtiendo el catamarán en un escenario flotante sobre los Cañones del Sil.

Castro Caldelas, uno de los concellos icónicos de la Ribeira Sacra ourensana, parte con grandes expectativas turísticas para la próxima semana. “As casas de turismo rural, e hoteis están todos cheos, sobre todo a partir do xoves, con visitantes de todas as idades”, confirmaron desde la oficina de turismo de la localidad.

Dudas en Pena Trevinca, con los efectos de los incendios vigentes

El entorno de Pena Trevinca fue de los que más sufrieron la oleada de incendios, algo que se disfrazó en invierno gracias a un gran manto blanco de nieve que permitió realizar actividades con normalidad. Ahora, de nuevo con el entorno al descubierto, la situación se torna todavía complicada y para esta Semana Santa la ocupación varía según los alojamientos, que marcan desde un 30% hasta un 90%. Juan José Lorenzo, guía de montaña de Pena Trevinca, que explica esta oscilación por “o tema da guerra, as incertezas que ten a xente sobre o futuro, o prezo do combustible e o lume do ano pasado”.