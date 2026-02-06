Los tractoristas garantizan el Entroido y no bloquear la N-525 tras el acuerdo con la Subdelegación del Gobierno

Tras la irrupción de cerca de un centenar de tractoristas en la Subdelegación del Gobierno de Ourense por la llegada de multas de hasta 3.000 euros, el sector alcanzó un acuerdo con el subdelegado, Eladio Santos, para rebajar la tensión durante las próximas semanas. Los tractoristas se comprometieron a no bloquear la N-525 hasta el 20 de febrero y a permitir que el Entroido se celebre con total normalidad, manteniendo una protesta calmada y compatible con las fiestas. El corte en la A-52 continuará, pero de forma controlada.

Ambas partes volverán a reunirse el jueves 20 de febrero, mientras que el colectivo centrará sus esfuerzos en la movilización prevista en Madrid el miércoles 11, a la que acudirán más de 100 tractoristas de Ourense, con los vehículos trasladados en camiones para evitar nuevos cortes.

Las multas que desencadenaron la protesta corresponden, según el sector, a la N-120 y afectan a unas 20 personas, que han asegurado que asumirán su pago.

Tregua para no interferir en el Entroido

El compromiso alcanzado incluye también la voluntad expresa del sector de no perjudicar al comercio, la hostelería ni a los vecinos en unas fechas clave para la provincia. Los tractoristas reconocieron que el Entroido es una cita “esencial” para la economía local y subrayaron que su protesta no pretende volverse contra la ciudadanía, sino presionar a las administraciones para abrir un diálogo con el Ministerio de Agricultura.