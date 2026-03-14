Ourense sube 54 vinos al podio de VinEspaña

Los vinos ourensanos han vuelto a triunfar en VinEspaña, el concurso que organiza la Federación Española de Enología y primero de los grandes certámenes que se celebran cada año en España. En total se han subido al podio 54 vinos elaborados por bodegas de la provincia en las denominaciones de origen Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei, así como en la IGP Val do Miño, una cifra que supera al del resto de las provincias gallegas juntas, un hito que no se había conseguido hasta la fecha. Por categorías, los concursantes ourensanos han conseguido 12 grandes oros, 24 oros y 18 platas. Son seis medallas más que en la edición de 2025.

Con siete grandes oros, el Ribeiro fue la DO ourensana que más vinos colocó en la máxima categoría: El godello de Juan Míguez (2025), de O Ventosela, Scalpellino (2024) de Casal do Canteiro, Ramón do Casar Treixadura (2025) y Ramón do Casar Lento (2024) de Ramón do Casar, A Telleira Parcelas y A Telleira Godello, ambos de Bodegas Campante y de la cosecha de 2025 y Mourama Ribeiro (2025) de Pazo do Mar. Ribeiro obtuvo además 8 oros y 1 plata. Monterrei fue la denominación que conquistó más medallas, 20. Tres de ellas fueron grandes oros que recibieron Vía Arxéntea godello-treixadura (2025), Vega de Lucía Godello sobre lías (2024) y Tres Mulleres Godello (2024) de Triay. El resto de las medallas fueron siete oros y diez platas.

La Ribeira Sacra conquistó un total de seis grandes oros, diez oros y once platas. De ellos fueron para la provincia de ourense dos grandes oros, tres oros y cinco platas. Los grandes oros fueron para dos vinos de Adega Vella: el blanco 1904 Mater Granite (2022) y el tinto Pobre diablo (2021).

Valdeorras subió al podio seis vinos, cuatro de ellos con medalla de oro y dos con medalla de plata. Por último, la IGP Val do Miño conquistó dos medallas de oro para Terras Mancas Barrica y Terras Mancas, ambos de la bodega homónima. Otras dos IGP consiguieron medallas en esta edición de VinEspaña: Ribeiras do Morrazo, dos oros y Terras do Navia una plata en la categoría de variedades singulares.

El palmarés de los vinos gallegos se completó con los once grandes oros, once oros y once platas conseguidos por Rías Baixas y dos medallas de oro y tres de plata para vinos de bodegas fuera de DO. Las catas se celebraron en Medina del Campo.