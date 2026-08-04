Ourense no tempo: álbum de verano | Sastrería Jesús, la elegancia

Ourense ostenta un altísimo nivel en el mundo de la moda, un prestigio que no es casualidad, sino el fruto de un legado forjado por artesanos locales. Al buscar la explicación a este fenómeno, es imperdonable omitir ciertos nombres fundamentales.

Figuras como Jesús, cuyo taller y tienda en el Paseo marcaron el pulso de la elegancia local, educando el gusto de generaciones

Hablo de figuras como Jesús, cuyo taller y tienda en el Paseo marcaron el pulso de la elegancia local, educando el gusto de generaciones. Aunque su repercusión no traspasó las fronteras provinciales con la fuerza de otros contemporáneos, su trabajo fue esencial. Y la historia no termina ahí; olvidarse del inconfundible sello de Don Manuel, o de templos del buen vestir como la Camisería Aser, Ramos o Pazos, es ignorar los cimientos de nuestra identidad. Cada una de estas casas fue una escuela de estilo. ¿Os dais cuenta de lo que realmente supone hablar de moda en Ourense?

Nombres como Adolfo Domínguez, Roberto Verino o Lonia Textil llevando el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo

Siempre que abordo este tema, me inunda un profundo orgullo. Ver nombres como Adolfo Domínguez, Roberto Verino o Lonia Textil llevando el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo como garantía de calidad es maravilloso. Pero ese orgullo también me trae recuerdos. Recuerdo cuando mi querida cuñada vino las primeras veces desde su Gran Canaria natal y se sorprendía de la elegancia que se respiraba en la calle de forma natural. Para ella, era asombroso que no hacía falta esperar a una fiesta para presenciar estilo; el día a día ya tenía su propia distinción.

Lamentablemente, tengo la sensación de que ese “saber estar” estético se está perdiendo en favor del confort absoluto. El chándal es cómodo, pero no para cualquier ocasión... Al mirar a nuestro alrededor, ¿no os parece que estamos diluyendo un poco de esa magia cotidiana que nos definía?