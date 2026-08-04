Los selfies de la comida: el gran juego del postureo de verano

Estamos en la era de la imagen. Lo importante ya no es comerse una hamburguesa sabrosa sino hacerle una buena fotografía. Si vas a un restaurante, debes sacar fotos de la decoración del local, de la cuenta, del personal, y de los principales platos. Si quieres estar plenamente a la moda youtuber, es fundamental que un par de las fotos sean selfies, con la boca llena, y con cara de orgasmo.

Si simplemente vas a un restaurante y te comes la hamburguesa sin más, sin sesión fotográfica ni nada, según me han dicho, eres un boomer, un fracasado, un hippie, y tal vez un terrorista social. Sé que esto te incomoda igual que a mí. Nadie quiere ser un terrorista social y menos por culpa de una hamburguesa. Por eso he venido a ayudarte a solventar la situación. Así es como debes comer este verano:

DÓNDE COMER

Busca siempre un sitio con mucha luz. Hay idiotas que comen en sitios oscuros y utilizan uno de esos aros de luz para las fotografías y vídeos, pero luego en las fotos parecen Alf con sobrepeso apareciendo entre bruma en mitad de la noche. Y Alf solo comía gatos, no creo que te apetezca. Intenta comer en un sitio iluminado y, en lo posible, procura que sea un restaurante. Las peluquerías tienen mucha luz, pero el menú del día no está tan sabroso, y casi siempre hay pelos en el plato.

LA CARTA

La cocina moderna está llena de pequeños detalles, ya sabes, polvo de uña de gallina, esferas de musgo de cáscara de cangrejo, gotitas de tinta de calamar, y cosas así. Pero todo eso no se ve en la foto. De modo que mi consejo es que elijas algo básico: una hamburguesa convencional da buena imagen y es muy fotogénica. Por lo demás, lo esencial es que la carta sea cara: piensa que haces todo este show para conseguir que el dueño pague la cuenta a cambio de tu increíble publicidad en las redes sociales.

EL PRIMER PLANO

Cuando saques una foto o un video a la hamburguesa, piensa que lo único que resulta útil para tus redes sociales es el primer plano. Es decir, es necesario que, en la imagen de la hamburguesa, la zona donde le diste el primer mordisco esté tan cerca del objetivo, que sean fácilmente visibles tus propias moléculas de ADN resbalando por el queso fundido como niños en un parque acuático.

EL CRUJIDO

Si grabas un video, lo importante es que lo que estés comiendo cruja, o crepite, o haga ruido de rasgarse al partirlo en dos. La moda tiktoker en hamburguesas es acercarla al objetivo con las dos manos, y seccionarla por la mitad, causando un verdadero estruendo, acompañado de la imagen de la separación lentísima de un millón de fibras de carne e hilos de queso fundido; si crees que la imagen no ha sido lo bastante asquerosa, puedes acercar aún más el resultado al objetivo, de modo que el que lo ve, al terminar el video, tenga sensación de haber cenado. No te tomes a la ligera el asunto del primer plano y los sonidos ultraamplificados: los autores de estos videos consideran el acto de partir una hamburguesa una experiencia casi sexual.

LA CARA DE SATISFACCIÓN

Quizá por culpa de lo anterior, cuando se graban mordiendo su hamburguesa, ponen mucha atención en exhibir una cara de placer tan extraordinaria y fingida que es imposible obtenerla comiendo, a menos que al mismo tiempo estés recibiendo en el móvil una improbable notificación de la agencia tributaria eximiéndote del pago de impuestos durante los próximos tres años.

TEXTOS PARA ACOMPAÑAR LA HISTORIA EN INSTAGRAM SI TE HA GUSTADO LA HAMBURGUESA

- Mi nutricionista ha dejado de seguirme. #GordosPeroFelices

- He venido a cenar y, no sé cómo, ahora me siento mejor persona. #MundoFeliz

- ¿Puedo casarme con el chef? #AmorAPrimerMordisco

- Esta ha hamburguesa ha tomado en la vida mejores decisiones que yo. #Confesiones

- Acabo de comprender por qué los hombres inventaron el fuego. #FogonesSexys

- ¡Hoy no habrá directo en TikTok, he perdido la noción del tiempo, he muerto y he resucitado, soy un renacido, estoy en el Cielo, viva la carne de vaca, viva el queso fundido, viva el kétchup, y viva la madre que parió al cocinero! #Éxtasis

- Hoy no he estado de cena, he participado en un acontecimiento histórico, algo a la altura del desembarco de Nombardía o la caída del Muro de Berlín. #EstaHamburguesaEsUnImperio

- Esta hamburguesa debería tener derecho a voto. #LasHamburguesasImportan

TEXTOS PARA ACOMPAÑAR LA HISTORIA EN INSTAGRAM SI NO TE HA GUSTADO

- Nunca debieron matar a la vaca Lola para esto. #Asco

- ¿Por qué? #PreguntasExistenciales

- Esta hamburguesa es como una exnovia turbia: me ha enseñado a valorar a todas las demás hamburguesas. #Ventajas

- El queso parecía estar allí en contra de su voluntad. #FreeQueso

- Una experiencia inolvidable. Por desgracia. #Pesadillas

- Me ha encantado el menú, claramente diseñado para Guantánamo. #Presos

- Esta hamburguesa necesita un abogado. #HamburguesasEnProblemas

- Y el cocinero necesita un guardaespaldas. #CocineroEnProblemas

- La vaca hizo todo lo que estaba en su mano. #CocinerosALaHorca

- Tío, ¿por qué no pruebas a quitarle la rata a la receta? #EpicFail