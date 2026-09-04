Ourense no tempo | La entrada al Paraíso o historia de una escalera

Una de las últimas veces que pude hablar con la entrañable Olga Gallego fue en un acto celebrado en el paraninfo del Instituto Otero Pedrayo en 2010. Fueron apenas 5 minutos, pero con esa gran mujer eso podía ser un mundo: los datos que manejaba en aquella cabeza eran envidiables. No me molesta confesar que para mí fue un orgullo que Olga se dirigiera a mí. Con su hermana Pilar, e incluso con su hermano Luis, tenía bastante confianza, pero con Olga siempre me sentía cortado. El caso es que fue ella la que se dirigió a mí para comentar una fotografía que en aquellos días había publicado en www.ourensenotempo.com, esta que aquí os muestro:

Como veis, es la balconada del “Patím Vello”, para que nos entendamos, la que da a Juan de Austria. La imagen muestra varios detalles significativos. El más obvio, el de las cintas pegadas a los cristales, colocadas para evitar que la rotura por la previsible caída de bombas hiciera más daño del necesario (con eso podemos situar la fotografía en el entorno de la Guerra Civil, 1936-1939). Pero lo que más llama la atención no es eso, ni siquiera que al fondo se adivine la fachada de la iglesia de los jesuitas, Santa Eufemia. Lo inesperado es ese edificio que precisamente la oculta. Mis lectores ya saben que fue uno de los que cayeron para ampliar esta plaza, algo que se hizo eliminando al menos cuatro edificios.

Balconada del “Patím Vello” en los años de la Guerra Civil. | La Región

El caso es que ella me dio de inmediato datos que a mí me había costado varias semanas de búsqueda obtener. Os recuerdo que a Vázquez Gulías se le encomendó, a finales del siglo XIX, reformar esta calle buscando su ampliación, e hicieron falta casi 40 años para verlo hecho realidad.

Con este preámbulo, llega el motivo de este artículo: Olga, supongo que para animarme a seguir con mi afición por la historia de Ourense, me dio un dato que yo, y creo que la gran mayoría de vosotros, desconocíamos: aunque no se diseñó con esa intención, hubo un tiempo en que la entrada del Pórtico del Paraíso era accesible desde el exterior.

Todos sabemos que, hasta hace bien pocos años, el acceso frontal a nuestro templo era imposible, ya que esa entrada se había dejado como una balconada por encima de la calle de las Tiendas. El desnivel complicaba dar otra solución, ante la falta de espacio con las edificaciones que, al parecer, existían allí desde un principio. No lo puedo asegurar, pero es muy probable que la mayoría de esas viviendas pertenecieran a gente del clero, como parece atestiguar el nombre de la calle paralela: Arcedianos, también llamada de la Gloria… Y ya sabemos aquello de “¡con el clero hemos topado!”. ¿Quién se atrevía a tirarles sus viviendas?

Imagen generada con IA de la rampa de acceso durante la construcción. | La Región

En los años 80 del siglo XX se daba fin a un proyecto que el arquitecto Pons Sorolla había diseñado para abrir la plaza de San Martiño: se construyó la escalinata actual, aunque el planteamiento de la solución venía ya perfilado desde años antes. No era el primer intento: ya en 1927 el arquitecto Antonio Palacios había propuesto otro plan aún más ambicioso, encargado por el obispo Cerviño. En su versión más audaz, aquel proyecto llegaba a plantear la construcción de una gran plaza porticada de 24 por 50 metros, cerrada frente a la catedral por un gran arco. Y para conseguir el espacio necesario habría que expropiar y derribar cuatro edificios de la calle de las Tiendas, nueve de la calle de Arcedianos y otros dos de la calle Lamas Carvajal. El Liceo estaría frente por frente con la catedral. Ambos proyectos se basaban en las escaleras para realizar el acceso.

Sin embargo, lo que Olga me apuntaba es que, en otros tiempos, los desechos de la propia obra, junto con otros provenientes de la construcción de edificios cercanos, fueron amontonándose en ese desnivel, y que terminó generándose un terraplén que con más ganas que medios se podía utilizar como acceso.

Hoy, gracias a la inteligencia artificial, puedo mostraros aproximadamente cómo pudo haber sido esa entrada que, por otra parte, tampoco era tan necesaria como pudiera parecer. Si no estoy equivocado, en el proyecto original nunca se había planteado que se accediera por esa entrada al templo. La existencia de los bajos comerciales que aún hoy existen y los que se aprecia fácilmente que se han cerrado vendrían a confirmar que no hubo intención de construir esa escalinata.

La balconada, con los edificios que desaparecieron para hacer la escalinata. | La Región

Recuerdo un artículo del profesor Eguileta en el que nos comentaba precisamente que estudiosos del tema no veían con buenos ojos la apertura de esas terrazas que tenía nuestra catedral, aun a pesar de que con ello se daba más visibilidad a la fachada principal del templo. El profesor Pita Andrade reivindicaba, de hecho, su conservación para poder recordar que esa misma estructura la tenía la fachada de la catedral de Santiago. Y es que, en efecto, la fachada occidental de Ourense -al igual que la del Obradoiro en Santiago de Compostela- no se concibió originalmente como acceso al templo, sino como un gran balcón. Ah, y también nos daba otro dato que suele pasar desapercibido: Santiago tiene plaza del Obradoiro y Ourense calle del Obradoiro (Lepanto es la antigua rúa de la Obra, “rúa Operis”).

Por último, una pregunta: ¿os imagináis como quedaría esa zona si los locales comerciales existentes y los arcos que se adivinan en la pared de esa fachada se abrieran a modo de soportales? En mi modesta opinión, la plaza ganaría en espacio, y en estética… Ahí lo dejo…