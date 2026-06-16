Ourense Termal refuerza su oferta con 25 sellos turísticos

Un total de 25 entidades turísticas de la provincia recibieron este lunes los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (Sicted), un reconocimiento estatal que acredita la mejora continua, la profesionalización y la excelencia en la atención al visitante dentro del destino “Ourense Termal”.

El acto, celebrado en el Parque Municipal de O Carballiño, contó con la participación del presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor; el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos; el jefe del área de Turismo de la Xunta en Ourense, Cecilio Santalices; el alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro; y la gerente del Inorde, Emma González.

Durante su intervención, Menor puso el foco en el trabajo conjunto entre administraciones y empresas para consolidar un modelo turístico diferenciado y defendió la necesidad de seguir movilizando recursos para fortalecer la oferta provincial “marca Ourense”, apostando por avanzar hacia “un destino de calidade certificado, sostible e respectuoso coa súa contorna”.

El presidente provincial puso como ejemplo el Plan de Sostibilidade Turística en Destino “Ourense Termal”, liderado por la Diputación a través del Inorde y cofinanciado por la Xunta y la Secretaría de Estado de Turismo. Un programa que permite ampliar la oferta turística mediante productos y experiencias que combinan el termalismo con otros recursos como la enogastronomía, la naturaleza y el patrimonio.

Excelencia

Entre las actuaciones desarrolladas en el plan Ourense Termal, Menor citó las rutas fluviales con ecobarcos, las mejoras en senderos como el de Ribadavia, la protección del entorno de la Fonte de Arcos en O Carballiño, los avances para completar la oferta del balneario de Cortegada o la creación de una terma adaptada en Punxín.

El presidente provincial defendió la apuesta por una estrategia orientada a ofrecer “unha experiencia completa, única e auténtica, baseada na excelencia fronte a un destino masificado, que respecta o medio ambiente, coida o patrimonio e mima o comercio local”.

Por su parte, Eladio Santos destacó la buena marcha del turismo de interior, sobre todo en la provincia de Ourense, y recordó las inversiones del Gobierno para consolidar una oferta permanente de calidad y dinamización social y económica. “Estas distincións significan excelencia, traballo colectivo e unha firme aposta por un modelo turístico sostible”, señaló, recordando que detrás de cada placa Sicted “hai incontables horas de formación, mellora continua e traballo duro”.

Una “marca Ourense” más fuerte y competitiva

Entre las 25 entidades distinguidas en esta convocatoria del Sicted, tres corresponden a renovaciones de la certificación de calidad, mientras que 22 se incorporan por primera vez al programa. En el apartado de renovaciones figuran la Oficina Municipal de Lobios, el apartamento A Fonte dos Xudíos de Ribadavia y el aparthotel Arenteiro de O Carballiño, que revalidan con este sello su compromiso con la mejora continua y los estándares de calidad turística. En cuanto a las nuevas incorporaciones, se suman la Abadía Caldaria en Arnoia; As Fontaíñas y la casa vacacional A Forneira en Leiro; Autos González, Brimocars, Mirabeles Lifestyle, Piso Libertad y Viajes Miño en la ciudad de Ourense; Gorrión Taxista y Viña Costeira, en Ribadavia; CienPorCel, Gandarela.es y O Rincón dos Sentidos en Cenlle; el Albergue Aviva y Leboreiro-Xurés (Autos Perdiz) en Muíños; el Mercado Xurés y la Tapería Mercado do Xurés en Bande; el Loft Corte de Fora en Punxín; el Pazo Almuzara en Boborás; la Casa Habana, el hotel-restaurante Derby y la Casa Velasca en O Carballiño, consolidando así una amplia representación territorial del destino.

Luis Menor destacó que estas incorporaciones “contribúen a que a marca Ourense sexa mais forte, competitiva e prestixiosa”.