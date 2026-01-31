El pacto India-Unión Europea llega con el comercio de Ourense en máximos históricos

“La madre de todos los acuerdos”, esa es la definición más repetida estos días para explicar la firma del histórico pacto de libre comercio entre la Unión Europea y la India, que eliminará aranceles por valor de 4.000 millones de euros. Esta situación abre un nuevo horizonte para la economía de Ourense, ya que, como en todo convenio, hay sectores que ganan y otros que pierden.

Para la provincia, este tratado llega en un escenario de profundo desequilibrio comercial con el gigante asiático. Según los datos del Instituto Galego de Estatística hasta noviembre de 2025, la relación es drástica: Ourense compra a la India ocho veces más de lo que le vende. Mientras las importaciones rozan los 9,5 millones de euros este año, las exportaciones se quedan en 1,18 millones.

El gran beneficiado del tratado tiene nombre y apellidos: la moda ourensana. A primera vista, podría parecer que la eliminación de aranceles amenaza con inundar el mercado de ropa barata asiática, pero en Ourense se da una paradoja. La provincia, sede de grandes firmas, ya no cose masivamente en talleres locales, sino que diseña aquí y gestiona la producción fuera. India es uno de sus grandes proveedores. Solo en 2024, Ourense importó más de 4,5 millones de euros en ropa y cuero del país asiático. Para estas marcas, el acuerdo es una inyección directa de rentabilidad: podrán importar sus colecciones o materias primas sin pagar el “peaje” del 12% en aduanas que existía hasta ahora.

La cara amarga está en la exportación. Ourense sufre una dependencia extrema: el 75% de lo que vende a India es estaño y fundición. Apenas colocamos valor añadido. Aquí radica el verdadero desafío. Con Europa buscando reducir su dependencia de China, Ourense tiene la oportunidad histórica de dejar de ser una simple cantera de metal. El fin de los aranceles proteccionistas de India -que llegaban al 150% en algunos casos- abre por primera vez una puerta real para vender pizarra, aceite y tecnología a 1.400 millones de consumidores.