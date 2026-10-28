El paro desciende en Ourense al 9,6% tras sumar 3.600 ocupados

El mercado laboral de Ourense cerró el tercer trimestre de 2026 con 12.400 personas en paro y una tasa del 9,59%, según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra sitúa a la provincia por debajo de la media española (10,18%), lo que constata que su principal problema no radica en el volumen de desocupados, sino en la falta estructural de trabajadores disponibles.

Frente al trimestre anterior, el desempleo se redujo en 400 personas y la ocupación creció en 3.600 trabajadores, hasta alcanzar los 116.600 ocupados. Sin embargo, la comparativa interanual refleja un claro retroceso: respecto al mismo periodo de 2025, la tasa de paro era del 8,76%, con 11.300 parados y 117.600 personas con trabajo, lo que confirma que la provincia ha perdido 1.000 ocupados netos en los últimos doce meses.

En el conjunto de España, el desempleo creció en 95.900 personas (un 3,8% más), mientras que Galicia registró la mayor subida del país tras dispararse un 19,24% y sumar 19.400 parados, elevando su total a 120.500 desocupados y situando su tasa media en el 9,17%.

Con su 9,59%, Ourense se sitúa en el puesto 27 entre las 52 provincias y ciudades autónomas españolas, en la mitad de la tabla estatal. Queda lejos de los peores registros del país, encabezados por Melilla (18,87%), Ceuta (18,50%) y Granada (16,14%), pero también a una distancia considerable de los territorios con menor desempleo, como Baleares (4,63%), Gipuzkoa (5,16%) y Burgos (5,49%). En Galicia, Ourense presenta la segunda tasa más alta, solo por detrás de Pontevedra (10,93%) y por encima de A Coruña (7,94%) y Lugo (7,73%).

Brecha por edades

Por sectores económicos, los servicios monopolizan el mercado con 83.100 de los 116.600 ocupados, por delante de la industria (20.200), la construcción (6.700) y el sector agrícola (6.600). A esta concentración se añade la falta de relevo generacional entre los 128.900 activos provinciales. El tramo de menores de 25 años cuenta con 6.600 efectivos, frente a los 31.600 que superan los 55 años. Esta estructura supone una desproporción de casi cinco trabajadores veteranos por cada joven disponible, un desequilibrio que dificulta cubrir las vacantes en un futuro próximo.

Los sindicatos atribuyen el alza de ocupados a la regularización

Las valoraciones sindicales sobre los datos de la EPA se centraron en los desequilibrios internos del mercado laboral. En Ourense, CCOO apuntó que la recuperación trimestral fue exclusivamente masculina, dado que los hombres ganaron 4.400 empleos y redujeron su paro en 2.500 personas, mientras las mujeres perdieron 800 puestos y sumaron 1.900 paradas, motivo por el que reclamó un plan específico de empleo femenino.

A nivel autonómico, UGT Galicia atribuyó el alza del desempleo al final de la temporada estival y al ajuste del mercado tras la incorporación de población extranjera regularizada, colectivo que suma ya 117.600 activos en la comunidad. Asimismo, la organización advirtió sobre la brecha que suponen las 39.500 personas en paro de larga duración en Galicia, demandó una subida del 7% en el salario mínimo interprofesional y pidió medidas de acceso a la vivienda, ejes que centrarán su convocatoria de huelga general el próximo 11 de noviembre.