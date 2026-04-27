Los parques naturales de Ourense resisten contra la flora y la fauna foráneas

La presencia de especies foráneas en los espacios naturales protegidos de la provincia presenta, por ahora, una situación más contenida que en otras zonas del territorio. Los parques naturales actúan como barreras parciales frente a su expansión, aunque no están completamente al margen del problema.

En términos generales, la incidencia de flora y fauna exótica en estos espacios se considera reducida y localizada en áreas muy concretas. Esta situación se explica en gran medida por factores como la menor presión humana o unas condiciones ambientales más exigentes. La ausencia de asentamientos permanentes en algunos de estos enclaves dificulta la llegada y propagación de especies foráneas, que suelen encontrar en las zonas más antropizadas su principal vía de entrada.

Es el caso del Parque Natural do Invernadeiro, donde la escasa intervención humana ha contribuido a mantener el ecosistema en un estado de conservación elevado. Según la consellería de Medio Ambiente este espacio se encuentra sin problemas relevantes asociados a la presencia de especies exóticas. En contraste, en otros espacios donde sí existe actividad humana en el entorno, la situación es más compleja.

En el Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, por ejemplo, se detecta la presencia de especies vegetales como la acacia o el ailanto, además de fauna introducida como la carpa o la perca americana. No obstante, su impacto se considera limitado y circunscrito a zonas de menor valor ecológico.

La mayor presencia de especies foráneas dentro de los espacios protegidos de la provincia se localiza en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Su mayor extensión y la existencia de población en su entorno lo favorecen, especialmente de acacia, aunque en áreas reducidas. En este contexto, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha distintas medidas para frenar su expansión en terrenos de titularidad pública. Entre ellas destacan las actuaciones periódicas de eliminación de acacia y otras plantas invasoras en los focos detectados, así como trabajos específicos en el marco de programas de cooperación transfronteriza con Portugal.

Además, se desarrollará un proyecto en la Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés, dentro del programa europeo Poctep. Esta iniciativa contempla intervenciones a mayor escala para la eliminación de especies vegetales invasoras con el objetivo de mejorar el estado de conservación de estos espacios compartidos.

A estas actuaciones se suman otras desarrolladas en los últimos años en materia de control de fauna. Desde 2020 se llevan a cabo campañas de trampeo de visón americano en la cuenca del río Limia y en varios municipios del entorno, con el objetivo de reducir su impacto sobre la fauna autóctona. Asimismo, se han impulsado acciones para la captura de otras especies como el mapache, cuya presencia se considera actualmente erradicada en la provincia.

En conjunto, la situación en los parques naturales de Ourense refleja un escenario de relativa contención, pero que requiere vigilancia. La experiencia en otros territorios demuestra que, una vez asentadas, estas especies son difíciles de eliminar, por lo que la detección temprana y la intervención rápida resultan claves.