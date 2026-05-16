Las pasarelas "más bonitas" de la Ribeira Sacra se vuelven virales: mapa con esta ruta "mejor que la playa"

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El turismo rural en Galicia está viviendo una segunda juventud gracias a las redes sociales, y el último ejemplo lo firman Irene y Edu, la pareja detrás de la cuenta Nómadas Ocasionales. Un reciente vídeo publicado por los creadores de contenido ha puesto el foco en una de las joyas de la Ribeira Sacra, desatando una auténtica fiebre senderista que ya supera las 30.000 reproducciones.
Con decenas de comentarios que van desde el "¡Qué pasada de escapada!" hasta el "Estas pasarelas son una chulada", el vídeo puesto en el foco de las redes los cañones del río Mao, en la provincia de Ourense. Algunos ya auguran esta ruta como el próximo objetivo de muchos viajeros para este fin de semana.
Lo que más ha llamado la atención de los seguidores de Nómadas Ocasionales es la versatilidad de la propuesta. No importa si eres un senderista experimentado o si simplemente buscas un paseo relajado con la cámara en mano; la zona ofrece dos opciones principales:
Más allá de las estructuras de madera, los usuarios destacan la paz y la autenticidad del entorno. Los comentarios en la publicación reflejan ese deseo de desconexión: "Muy bonita y completa, me encantaría hacerla", comenta un seguidor, resaltando el equilibrio entre naturaleza y patrimonio rural que ofrece este rincón de Ourense.
La ruta permite contemplar los cañones desde una especial perspectiva y, además, el paso por las aldeas tradicionales permite conectar con el rural de la forma más pura.
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