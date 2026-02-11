El pico de las crecidas en los ríos ourensanos llegará el jueves a mediodía

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha actualizado este miércoles la situación de los cauces gallegos, marcados por un episodio de lluvias persistentes que ha elevado el caudal de los ríos y llenado las reservas hidráulicas.

Carlos Ruiz del Portal, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación, ha confirmado que la demarcación atraviesa un año hidrológico "húmedo", con una precipitación acumulada de 930 litros por metro cuadrado, lo que supone un 45% más del valor medio para esta época del año.

El mes de febrero está siendo especialmente intenso. En apenas diez días se ha superado en un 70% el valor medio de precipitaciones de todo el mes: frente a la media habitual de 107 litros, ya se han recogido 180 litros por metro cuadrado.

Como consecuencia directa, los embalses de la cuenca se encuentran ya al 88% de su capacidad, aliviando agua tras días continuados de lluvias.

Actualmente, existen diversos avisos activos (amarillos, naranjas y rojos) en la demarcación. La principal preocupación se centra en el paso del río Miño por la ciudad, donde circulan alrededor de 2.000 metros cúbicos por segundo.

Este aumento de caudal se debe principalmente a las aportaciones de la cuenca del Sil, derivadas tanto del deshielo como de las lluvias recientes.

Según las previsiones de la CHMS, se espera que los caudales se mantengan en estos niveles o experimenten una ligera subida hasta el jueves al mediodía, momento en el que podría alcanzarse la punta del episodio.

Para la jornada de este miércoles y el viernes se prevén precipitaciones de intensidad media (unos 25 litros por metro cuadrado), con una pequeña tregua durante el jueves.

Se espera que la situación comience a remitir y los niveles bajen de forma notable a partir del sábado, con la llegada del anticiclón y el tiempo seco, aunque sea de forma transitoria.

En otras zonas sensibles, como Ribadavia, se espera que la punta de la crecida sea menor que la de la semana pasada, gracias a una disminución en la previsión de lluvias en la cuenca del Avia. No obstante, se mantiene la vigilancia en el río Arnoia, de respuesta rápida, y en la zona de A Limia, donde se esperan acumulaciones importantes de entre 40 y 60 litros en 24 horas.

A pesar de lo llamativo de las cifras, Ruiz del Portal ha querido contextualizar la situación. Aunque el último boletín del Ministerio indica que se ha batido un récord de acumulación de agua en las últimas dos semanas en la demarcación -es la mayor subida en 30 años en dos semanas en los embalses-, el escenario no es inédito.

El caudal actual del Miño en Ourense es una situación que se ha repetido en seis o siete ocasiones desde 2009 y queda aún lejos de los 3.500 m³/s registrados en las crecidas de 2019.

Desde la Confederación se descarta activar una "alarma total", calificando la situación de relativamente habitual cada dos o tres años, pero se insiste en la necesidad de extremar la precaución al acercarse a los cauces y seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil.

Como nota positiva, este episodio garantiza unas reservas excelentes de cara al futuro. La saturación de los suelos y la recarga de las aguas subterráneas permitirán que los ríos "mantengan una buena salud y caudal durante la próxima campaña de verano", concluye Ruiz del Portal.