La portada de La Región de este domingo, 11 de octubre

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Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 11 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este domingo, 11 de octubre
La portada de La Región de este domingo, 11 de octubre | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 11 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este domingo, 11 de octubre
La portada de La Región de este domingo, 11 de octubre | La Región

Vivienda con vistas al hospital para curar el cáncer infantil en Vigo

Editorial | El último gran truco final de Sánchez

Pierde la herencia legítima por el daño que causó a su padre cuando lo abandonó

Cudeiro se moviliza por el bus urbano: “Es un desastre para la gente mayor”

La primera derrota del COB, ante un potente Cantabria en el Pazo (86-101)

El Barakaldo cae en O Couto en el primer triunfo de la UD Ourense (1-0)

Vida | Teresa Rivela, bibliotecaria en Ribadavia

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