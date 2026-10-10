Cantabria pone al COB en su sitio (86-101)

Todos saben —en el COB en la Primera FEB y en la grada— que su apuesta en forma de juego colectivo, rápido y con abundante tiro exterior tiene sus virtudes y defectos. Las primeras se mostraron en el pasado partido en San Sebastián. Los segundos se pusieron sobre el parqué en el partido contra el Cantabria. Primera derrota del club ourensano en la competición.

Cierto es, este Cantabria poco tiene que ver con el equipo de clase media-baja de otras temporadas. En la presente es un claro aspirante al ascenso, gracias a su fuerte inversión en fichajes de calidad, entre ellos el ourensano Rodrigo Seoane y el excobista Samu Rodríguez.

Excelente plantilla, buena deducción de los puntos débiles del rival e impecable desarrollo de su estrategia. El Cantabria permitió un poquito de perreo durante el primer cuarto, pero mediado el segundo tomó la delantera y no permitió ni una sonrisa, ni un guiño.

Aplastó cualquier intento de reacción del equipo de Moncho López con una eficacia demoledora en el tiro exterior y la despiadada actividad del pívot Ostojic bajo el aro.

El comienzo cobista fue optimista. Martín Fernández encendió el microondas y Oroz hizo de todo un poco. El equipo corrió, defendió y atacó con mucha fluidez. En el minuto seis entró en pista el que faltaba. Un Sesan Russell ausente en el primer partido de liga, presente en el segundo y latente en su estreno liguero en el Pazo. De estilo tan peculiar como eficaz, aplicado en defensa y siempre presto a acompañar al público con palmas. Conectó rápido con la afición.

Con un triple del británico, el COB logró su mayor ventaja, 21-12 (minuto 8). El Cantabria no asustaba mucho y vivió de su efectividad en el triple, marcando Seoane dos de los cuatro anotados en el primer cuarto (28-21).

En el segundo comenzó la crisis. A la falta de acierto cobista se añadieron los errores ya conocidos: despistes en el balance defensivo y balones perdidos, 9 en la primera parte. Muchos de ellos provocados por la defensa visitante.

Porque el Cantabria supo agobiar a las referencias anotadoras ourensanas: Martín Fernández primero, Marc García después. Sobrecargó la defensa sobre ambos, obligando a Oroz o Pinedo a asumir más tiros de los habituales.

Cargó balones cerca del aro, forzando las faltas de Pinedo, Zidek y Martín Iglesias. El imponente Ngwobo intimidó, pero el arma determinante fue el pívot serbio Danilo Ostojic, imparable en los tableros. Un partido más se echaron de menos los 2,08 metros del lesionado Javi Nicolau.

Con un parcial de 0-10, el equipo entrenado por el siempre inquieto en la banda Lolo Encinas se adelantó por primera vez en el minuto 14 (30-31). Tras una leve protesta y triple de Sesan Russell, el Cantabria tomó el mando, con triples de Murphy, Wintering y Jenkins. Arsenal inagotable. Sin necesidad de recurrir a Lapornik, otro francotirador de la competición.

Errores locales

Otra sucesión de errores cobistas, siempre innecesarios, amplió la ventaja a 11 al final de la primera parte (41-52). Se esperaba una reacción al comienzo de la segunda. Así lo pareció durante el primer minuto, pero fue insuficiente, 45-52. El Cantabria respondió a cada intento con una canasta. En muchas ocasiones con un triple (eso hace pupa). En otras con canasta y adicional, tras falta personal (eso te come la moral).

A partir del minuto 22, la diferencia visitante osciló entre los 14 y los 22 puntos. El parcial en el segundo y tercer cuarto fue de 33-58. El COB nunca bajó los brazos, pero nadie tuvo el acierto ni el arrojo de tomar el mando. Se esperaba por el base Leimanis, pero desapareció. El técnico cobista no dudó en recurrir al joven Darío Pérez. Menos experto pero más voluntarioso.

Con un COB al mínimo y un Cantabria a su nivel, poco hubo que negociar. Derrota y baño de realidad. Los equipos grandes te sacan tus vergüenzas. La próxima semana visita el Pazo otro gigante. Un Alicante con viejos conocidos.