LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 15 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 15 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Editorial | Lo público, al rescate de Sánchez
La población inmigrante toma el relevo del empleo autónomo en la provincia
El COB gana e ilusiona en el Paco Paz (87-74)
Un hombre queda en estado crítico tras caer de un séptimo piso en O Posío
Los jóvenes juzgados por quemar montes en Trives lo hacían “por aburrimiento”
Núñez Feijóo se reivindica como el gestor que necesita España
Vida | Santiago Ferrer cumple 50 años estudiando el legado que los romanos dejaron en la provincia
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