La portada de La Región de este domingo, 15 de noviembre

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 15 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La Región
La Región
Publicado: 15 nov 2026 - 01:44 Actualizado: 15 nov 2026 - 01:46
Portada de La Región.
Portada de La Región. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 15 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región.
La portada de La Región. | La Región

Editorial | Lo público, al rescate de Sánchez

La población inmigrante toma el relevo del empleo autónomo en la provincia

El COB gana e ilusiona en el Paco Paz (87-74)

Un hombre queda en estado crítico tras caer de un séptimo piso en O Posío

Los jóvenes juzgados por quemar montes en Trives lo hacían “por aburrimiento”

Núñez Feijóo se reivindica como el gestor que necesita España

Vida | Santiago Ferrer cumple 50 años estudiando el legado que los romanos dejaron en la provincia

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats