Carta de la ciudadanía a Pedro Sánchez

Señor presidente:

Aunque quizá sería más correcto llamarle “medio presidente” o “presidente a medias”, ya que desde el inicio de su mandato dejó claro que solo gobernaría para una parte de la población española y que se aseguraría de ello levantando un muro entre españoles.

Al principio pensé en escribirle apelando a su humanidad, pero, después de conocer su ausencia (una más) en el funeral de las víctimas de Urda para grabar una de esas autoentrevistas en las que le dan cera, concluí que no tenía demasiado sentido.

Decidí entonces apelar a sus principios, pero enseguida recordé que, aunque los tiene, parecen cambiar dependiendo de cuántos votos necesite para seguir gobernando. Y digo que tiene principios porque gobernar al margen del Parlamento, recurrir a decretos sin el respaldo necesario o pactar hoy lo contrario de lo que defendía ayer también es una forma de entender la política. Una en la que las convicciones caducan más rápido que los precios del diésel y la gasolina.

Por último, decidí recordarle algo que, aunque probablemente tampoco tendrá en cuenta, merece la pena comentar: sus propios votantes ya no aguantan más.

Están cansados de vivir entre constantes contradicciones y de soportar un miedo que, aunque como dijo uno de sus ministros sea subjetivo, es miedo al fin y al cabo: el miedo a que llegue la malvada derecha y ultraderecha reaccionaria, que acabará con las pensiones, los derechos y todo lo que hemos conseguido, incluida la tortilla de patatas con cebolla. A algunos, incluso, estoy seguro de que les ha quitado hasta el sueño.

También están agotados de tener que disculparse cada vez que la UCO entra en alguna de las terminales de su entorno o de buscar argumentos para explicar que la economía va «como un cohete» mientras a la gran mayoría les cuesta llegar a fin de mes.

Por eso, si de verdad le preocupa la salud mental de sus votantes, por favor, váyase ya. Y no vuelva.

Porque ellos quieren algo que queremos todos los españoles, algo tan sencillo como vivir tranquilos, salir a la calle sin miedo a la violencia, poder discrepar sin recibir insultos y recuperar la confianza en las instituciones, en los medios de comunicación y en ese término que cada vez parece quedarle más lejano: la democracia.

Luis Asenjo Pérez

(Vigo)