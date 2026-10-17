LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 18 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 18 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Un inframundo de marginación transita bajo la estación del AVE
José Luis Castro de Antonio, Magistrado de Menores en la Audiencia Nacional: “El 70% de los menores yihadistas son españoles”
Francia se sume en el caos con protestas multitudinarias por el coste de la vida
El Ourense CF confirma ante el Coruxo su mal momento (0-1)
El Arenteiro pierde ante el Arteixo en Espiñedo y se coloca colista (1-3)
Vida | A trivesa Raquel Nogueira entra en escena
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