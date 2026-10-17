La portada de La Región de este domingo, 18 de octubre

Portada de este domingo, 18 de octubre.

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 18 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Portada de este domingo, 18 de octubre. | La Región

Un inframundo de marginación transita bajo la estación del AVE

José Luis Castro de Antonio, Magistrado de Menores en la Audiencia Nacional: “El 70% de los menores yihadistas son españoles”

Francia se sume en el caos con protestas multitudinarias por el coste de la vida

El Ourense CF confirma ante el Coruxo su mal momento (0-1)

El Arenteiro pierde ante el Arteixo en Espiñedo y se coloca colista (1-3)

Vida | A trivesa Raquel Nogueira entra en escena