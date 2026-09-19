La portada de La Región de este domingo, 20 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de este domigo, 20 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy | La Región

A-52: la ajada autovía que ejemplifica la lenta circulación de Ourense

Los juzgados de la provincia reducen mil casos de la lista de espera acumulada

Grupo Souto: cuando las raíces son la estrategia empresarial

La singular red de puentes históricos que une la provincia sorteando sus ríos

La humanidad ante la revolución de la IA: ¿peligro real o guerra de intereses?

El COB acarició la victoria ante el Palencia (86-87) en un buen partido

Cuarta derrota en cuatro partidos de la UD Ourense, ante el Unionistas (3-1)

Vida | Ricardo Marini, pediatra: “Llegar al Hospital de O Barco fue una experiencia maravillosa; funcionábamos como una familia”