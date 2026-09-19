LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 20 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domigo, 20 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
A-52: la ajada autovía que ejemplifica la lenta circulación de Ourense
Los juzgados de la provincia reducen mil casos de la lista de espera acumulada
Grupo Souto: cuando las raíces son la estrategia empresarial
La singular red de puentes históricos que une la provincia sorteando sus ríos
La humanidad ante la revolución de la IA: ¿peligro real o guerra de intereses?
El COB acarició la victoria ante el Palencia (86-87) en un buen partido
Cuarta derrota en cuatro partidos de la UD Ourense, ante el Unionistas (3-1)
Vida | Ricardo Marini, pediatra: “Llegar al Hospital de O Barco fue una experiencia maravillosa; funcionábamos como una familia”
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DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 19 de septiembre