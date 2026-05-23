LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 24 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 24 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Más de un tercio de los concellos no tienen bus directo con la ciudad
Multitudinaria manifestación reclamando la dimisión de Pedro Sánchez
Los veterinarios ourensanos alertan de la proliferación de garrapatas
Un incendio por causas desconocidas calcina tres coches en A Rabaza
Más de 90 muertos tras una explosión en una mina de carbón en China
El Ourense CF desciende pese a ganar al campeón de la Primera Federación (2-1)
El Barça arrolla al Olympique y logra su cuarto título continental (4-0)
Vida | La ourensana Elena Martínez cruzó el Atlántico para buscar soluciones al problema de las algas invasoras
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 23 de mayo
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El primer café | Sábado, 23 de mayo