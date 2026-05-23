La portada de La Región de este domingo, 24 de mayo.

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La portada de La Región del domimngo, 24 de mayo. | La Región

Más de un tercio de los concellos no tienen bus directo con la ciudad

Multitudinaria manifestación reclamando la dimisión de Pedro Sánchez

Los veterinarios ourensanos alertan de la proliferación de garrapatas

Un incendio por causas desconocidas calcina tres coches en A Rabaza

Más de 90 muertos tras una explosión en una mina de carbón en China

El Ourense CF desciende pese a ganar al campeón de la Primera Federación (2-1)

El Barça arrolla al Olympique y logra su cuarto título continental (4-0)

Vida | La ourensana Elena Martínez cruzó el Atlántico para buscar soluciones al problema de las algas invasoras