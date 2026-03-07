La portada de La Región de este domingo, 8 de marzo

La portada de La Región este domingo.

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 8 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Las mujeres superan a los hombres en el mapa laboral de la provincia

Los trillizos que hace 80 años fueron noticia

España evacúa la embajada tras el aviso de Trump de “destruir Irán totalmente”

Laura Movilla, profesora de Derecho Público en Ourense: “Me preocupa Trump, pero me preocupa más la reacción del resto de países”

El COB cae al final en Gipuzkoa en un partido de garra y coraje (81-79)

El Arenteiro sella un empate con el Castilla en el debut de Juanfran (2-2)

Vida | Javier Vargas, maestro del blues: “Nada es gratis”