LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 8 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 8 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El bebé congelado fue trasladado dentro del arcón de Ourense a Allariz
En busca de las claves de la longevidad ourensana
El Gobierno de Rueda reflexiona en San Clodio
Un palmeo final de Martín Iglesias da el triunfo al COB en Fuenlabrada (84-86)
El buen trabajo de la UD Ourense no tuvo premio en Pontevedra (1-0)
Magosto | la castaña es una fiesta
Antón Regal, de las finanzas a la pasarela
Popular de San Martiño: miles de ourensanos salen a la carrera
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