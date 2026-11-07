La portada de La Región de este domingo 8 de noviembre.

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La portada de La Región de este domingo, 8 de noviembre. | La Región

El bebé congelado fue trasladado dentro del arcón de Ourense a Allariz

En busca de las claves de la longevidad ourensana

El Gobierno de Rueda reflexiona en San Clodio

Un palmeo final de Martín Iglesias da el triunfo al COB en Fuenlabrada (84-86)

El buen trabajo de la UD Ourense no tuvo premio en Pontevedra (1-0)

Magosto | la castaña es una fiesta

Antón Regal, de las finanzas a la pasarela

Popular de San Martiño: miles de ourensanos salen a la carrera