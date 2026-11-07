Trump fracassou por não cumprir as suas promessas
Trump fracassou por não cumprir as suas promessas
Não é preciso recordar que o resultado das eleições Midterm nos Estados Unidos foi desastroso, não só para o presidente Donald Trump -que tinha relativamente pouco em jogo nessas eleições-, mas também para o seu partido e para aqueles que aspiram a sucedê-lo. Daqui a um ano terá início a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2028 e receio que o programa MAGA venha a ser discretamente posto de lado pelos futuros candidatos, uma vez que se percebe que já não tem o mesmo apelo eleitoral que tinha anteriormente. Isto seria, na minha opinião, um erro muito grave, uma vez que o que levou os republicanos ao fracasso não foi terem implementado este programa, mas sim o facto de o terem sistematicamente descumprido. Mais ainda, seria mais necessário do que nunca defendê-lo, dado o perfil de muitos dos candidatos eleitos pelos democratas, que poderiam apresentar propostas muito radicais, mas que venceram precisamente por se oporem a Trump. O que falharam foram as políticas intervencionistas de Trump, tanto no interior como no exterior do país, especialmente as que dizem respeito à política internacional.
Muitos meios de comunicação atribuem a culpa por este desastre eleitoral à elevada inflação, com a consequente deterioração da qualidade de vida dos norte-americanos, mas não acrescentam que essa inflação tem as suas causas na política externa que o presidente Trump tem vindo a conduzir, muito especialmente a sua intervenção militar no Irão, que foi percebida como uma subordinação dos interesses dos Estados Unidos aos de Israel, e que não só não alcançou os resultados esperados, como agravou a situação na região, colocando os americanos numa posição muito mais fraca do que antes da operação militar. Pode afirmar-se, com razão, que os americanos não se preocupam especialmente com a política -algo que, tal como acontece em quase todo o mundo, é verdade-, mas são sensíveis às consequências dessas ações se estas resultarem numa deterioração da sua situação económica sem terem conseguido nada em troca. E este parece ser o caso, para além do facto de o presidente se ter comprometido perante o seu eleitorado a não iniciar novas guerras no estrangeiro, algo que tinha cumprido no seu primeiro mandato e que lhe valeu a reeleição face ao maior ativismo internacional de Biden. A guerra do Irão provocou inflação e um aumento do custo da dívida pública norte-americana, necessária para a financiar. As guerras são uma das principais causas da inflação, uma vez que é necessário financiá-las sem recorrer a impostos -dada a sua impopularidade-, pelo que se recorre habitualmente à criação de nova moeda para as pagar, ou à emissão de nova dívida, que depois, em grande parte, acaba também por ser monetizada, com as mesmas consequências. É algo conhecido desde que existem guerras e foi constatado na Guerra do Vietname, que chegou mesmo a retirar o dólar da sua ligação ao ouro. A isto acresce o facto de esta guerra em particular ter provocado um aumento muito substancial dos preços dos derivados do petróleo, decorrente dos ataques, em retaliação, do Irão aos países árabes vizinhos, o que irritou ainda mais os seus eleitores.
A lição a retirar é que não cumprir as promessas feitas a um eleitorado tão entusiasta como o republicano tem consequências, e que frustrar os desejos de mudança também as tem. Esperemos que no nosso país tenham aprendido, com o exemplo alheio, esta lição e que, caso a direita vença, não tentem imitar Trump.
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